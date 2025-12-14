快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

總統盃黑客松匯聚跨域創新解方 驅動雙軸轉型綠色成長

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕。圖／環境部提供
「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕。圖／環境部提供

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕，本屆以「雙軸轉型．綠色成長」為核心，號召產官學研運用前瞻科技解決社會關鍵課題，展現國家推動數位治理與永續發展的堅定決心。總統賴清德親臨頒獎時高度肯定成果，不僅體現臺灣豐沛的創新能量，更證明透過公私協力模式，能有效運用AI與數據治理，為人民食衣住行及國家淨零路徑提供具體解方。

總統盃黑客松卓越團隊緊扣「健康臺灣」與「淨零轉型」國家願景，展現高度落地性與社會影響力。在守護民眾與醫療平權方面，「真相只有一隊」運用 AI 影像辨識強化工安防護網，「肝苦人」團隊則以無人機冷鏈技術建構空中醫療物流；在綠色永續領域，「渣難的華麗轉身」、「碳甲郎」分別針對廢棄物循環與建材碳足跡提出數位解方，加上「AI 綠色化學智匯診斷家」與「ReSchool」在產業取得化學物質危害風險示警資訊及空間活化的創新應用，皆精準對應產業需求與社會痛點，為臺灣的雙軸轉型注入實質動能。

環境部表示，這一屆活動從競賽內涵到典禮細節皆貫徹「淨零綠生活」戰略，象徵化腐朽為神奇的「再生粒料獎盃」及全程低碳減塑的典禮規劃，均具體落實資源循環理念。環境部強調，黑客松的圓滿落幕是行動的嶄新起點，後續將積極配合數位發展部進行跨部會輔導，加速協助具備社會價值的創新方案導入公共政策與產業應用，讓黑客松的跨域智慧真正落地，成為守護環境、造福民眾的堅實力量。

黑客松 數位 AI

延伸閱讀

賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

中鋼喊主動出擊守住市場 董座黃建智強調以轉型提升競爭力

經部用AI挺農牧業轉型

能源論壇12月18日舉行 共商轉型解方

相關新聞

攜手打造智慧永續 賴清德：盼以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景

賴清德總統今14日上午出席「2025總統盃黑客松頒獎典禮」，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維解決各項公共問題，充分發...

賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維來解決各項公共問題，希望將今...

經部用AI挺農牧業轉型

經濟部產業技術司昨（13）日起一連兩天，在彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成...

總統盃黑客松匯聚跨域創新解方 驅動雙軸轉型綠色成長

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕，本屆以「雙軸轉型．綠色成長」為核心，號召產官學研運用前瞻科技解決...

退休族月花7.2萬...8成民眾低估 一退休先背260萬缺口

過去，許多民眾對於退休生活抱持著歲月靜好的想像，認為只要有存錢、有投資，晚年生活就能無虞。然而，隨著金融機構年度調查報告出爐。現實是：退休生活的價格標籤比你預期的貴了許多，而台灣人的財務準備卻比想像中落後。 面對高齡化與通膨的雙重夾擊，金融圈人士示警，若不盡快正視資金缺口並提升「理財智商」，我們恐將面臨一個「活得愈久、缺口愈大」的艱困未來。

本周台股／台股4因素有望拉高封關 留意甲骨文股價影響

台股上周盤中指數創新高，且每天收盤指數均站在2萬8千點之上，美國聯準會降息1碼（0.25個百分點）是重要助力，不料，美股上周五受到博通重挫影響，引發AI投資疑慮，美股四大指數均收黑，費城半導體指數成重災區，重挫5.1％。台股周K線連三紅的成績，本周將遭美股拖累？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。