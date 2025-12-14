總統盃黑客松匯聚跨域創新解方 驅動雙軸轉型綠色成長

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕，本屆以「雙軸轉型．綠色成長」為核心，號召產官學研運用前瞻科技解決社會關鍵課題，展現國家推動數位治理與永續發展的堅定決心。總統賴清德親臨頒獎時高度肯定成果，不僅體現臺灣豐沛的創新能量，更證明透過公私協力模式，能有效運用AI與數據治理，為人民食衣住行及國家淨零路徑提供具體解方。

總統盃黑客松卓越團隊緊扣「健康臺灣」與「淨零轉型」國家願景，展現高度落地性與社會影響力。在守護民眾與醫療平權方面，「真相只有一隊」運用 AI 影像辨識強化工安防護網，「肝苦人」團隊則以無人機冷鏈技術建構空中醫療物流；在綠色永續領域，「渣難的華麗轉身」、「碳甲郎」分別針對廢棄物循環與建材碳足跡提出數位解方，加上「AI 綠色化學智匯診斷家」與「ReSchool」在產業取得化學物質危害風險示警資訊及空間活化的創新應用，皆精準對應產業需求與社會痛點，為臺灣的雙軸轉型注入實質動能。

環境部表示，這一屆活動從競賽內涵到典禮細節皆貫徹「淨零綠生活」戰略，象徵化腐朽為神奇的「再生粒料獎盃」及全程低碳減塑的典禮規劃，均具體落實資源循環理念。環境部強調，黑客松的圓滿落幕是行動的嶄新起點，後續將積極配合數位發展部進行跨部會輔導，加速協助具備社會價值的創新方案導入公共政策與產業應用，讓黑客松的跨域智慧真正落地，成為守護環境、造福民眾的堅實力量。