兼顧農業永續 內政部：公地放領土地將維持農地農用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

針對輿論關切公地放領政策可能影響農業永續發展，內政部14日澄清表示，政府重啟公地放領政策的目的，主要是落實憲法「扶植自耕農」政策，並回應許多農民一輩子的期盼，讓長期辛勤耕耘的農民可以依法取得承租農地的所有權，繼續守護農地。內政部也將透過嚴謹的規範與配套措施，與農業部合作，在國土計畫的指導規範下，確保放領的農地能繼續維持農用，兼顧農業的永續發展。

內政部說明，這次重啟國有平地耕地及邊際養殖用地放領，其放領對象必須是65年9月24日前即合法承租，而且迄今仍繼續作耕作或養殖使用的農民。對於申請承領的農地，縣市政府都將會同財政部國有財產署逐一現地調查，確定該農地現況必須是符合由承租農民自行且繼續耕作之情形，才會依規定同意放領；如果有違規建築等未依規定作農業使用的情形，將不予放領。

此外，依國有耕地放領實施辦法規定，承領的農民在繳清地價取得土地後5年內，除因政府公共需要辦理徵收等情形外，也不得將放領取得的土地變更為其他用途使用。同時，目前國土計畫法、農業發展條例、非都市土地使用管制規則等相關規定，對於農地農用及其變更使用程序，也都訂有嚴謹的管制規定，必須符合規定者才能申請變更使用，以確保農業永續發展。

內政部強調，政府非常重視農地管理，目前內政部也協助縣市政府以運用無人機、衛星影像資料等科技技術，監控土地違規使用情形，並依據規定執行查察控管，使土地能合於規定使用。

農地 農業 農民

