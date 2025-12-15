快訊

雪梨海灘猶太節慶槍擊案增至16死40傷 警：嫌犯為父子檔

廚餘問題又一波！豬農提前拒收 學校營養午餐剩食無處去

財劃法政院不副署、不公布…藍白同批憲政災難 府院今說明最終決策

讚青年百億圓夢計畫 法駐台代表：法國永遠歡迎台灣

中央社／ 台北14日電

法國駐台代表龍燁今天說，法國很榮幸成為總統賴清德推動青年百億海外圓夢計畫的最早合作夥伴之一，今年有7項計畫且交流人數加倍，正是法國對台灣民主韌性作出的一項具體貢獻，「歡迎台灣青年來到法國，法國永遠歡迎台灣」。

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮今天在總統府登場，包括賴總統、法國駐台代表龍燁（FranckParis）、印度台北協會代理會長偉敏慧（VishwanjaliMurlidhar Gaikwad）等人出席。

龍燁全程以中文致詞表示，台灣、印度與法國有共同願景，也就是讓創新與人工智慧為民主服務，他要向所有參與競賽的團隊表達誠摯祝賀，提出的方案都非常優秀，充分展現科技能夠帶來嶄新解決方式，促進社會更加團結。這項競賽也再次證明，當年輕世代彼此交流、攜手合作，就能共同創造更美好未來。

龍燁說，正因如此，法國很榮幸能成為賴總統所推動的「青年百億海外圓夢基金計畫」最早的合作夥伴之一。去年共促成36名台灣青年赴法交流兩週，他們都留下了非常難忘的經驗，其中一些人更參與由聯合國在法國尼斯舉辦的海洋高峰會。

龍燁指出，今年交流人數加倍，並推出7項不同的計畫，台灣青年將有機會深入了解法國尖端科技領域，包括太空、人工智慧與虛擬實境，同時也涵蓋文化與體育，出發前還能先修習法語課程。

龍燁也幽默向在場得獎者喊話，「請不要猶豫，請在12月31日前報名」，引發現場陣陣笑聲。

龍燁說，就如賴總統所期待，這將是青年放眼世界、培養更宏大志向的重要機會，也正是法國對台灣民主韌性所作出的一項具體貢獻。法國在台協會將持續與各方攜手合作，進一步深化台法間的連結，以及雙方共同珍視的價值，「歡迎台灣青年來到法國，法國永遠歡迎台灣」。

偉敏慧致詞表示，非常榮幸有印度公司能獲得總統盃黑客松的卓越團隊獎；總統盃黑客松反映台灣致力於數位治理、開放資料與公民為主的創新，這些價值也和印度本身發展途徑及政治現實非常吻合，且總統盃黑客松為印度和台灣的創新生態體系提供非常重要的連接橋樑，期待未來印度和台灣有更密切的合作。

法國 青年 印度

延伸閱讀

法國第一夫人碧姬馬克宏 優雅穿搭細節解密

中非共和國四合一選舉 競選活動展開

72歲婦參加法國十日旅行團跌倒送醫！她骨折重傷仍感到「很慶幸」

法國耶誕食品價格調查！巧克力年漲22%最多 幾乎與鵝肝同價位

相關新聞

外國白領月薪門檻擬上調 從不足4.8萬提高至6.3萬元以上

隨國內薪資成長，國發會、勞動部聯手研議提高外國白領薪資門檻，預計明年上半年拍板，將從不足4.8萬元提高至6.3萬元以上，...

產業無碳穩定電源新選項 台灣研究碳捕捉與封存憑證

全球淨零碳排浪潮帶動下，「電力去碳化」被國際能源總署（IEA）視為能源轉型最關鍵的一環，各國持續擴大再生能源部署的同時，也開始思考如何在再生能源尚未全面穩定供應前，補足全天候低碳電力缺口。在此背景下，無碳電力（CFE）及其憑證制度，正逐步成為國際關注的新工具。經濟部標檢局與國科會合作，明年起啟動為期4年的研究計畫，以確定未來能否發展成憑證機制。

我國專業人士平均月薪比拚 「這行業」高達7.6萬元

根據勞動部職類別薪資最新調查，2024年我國專業人員每人每月平均經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。

勞部：我專業人士平均月薪 「這行業」高達7.6萬元

根據勞動部職類別薪資最新調查結果顯示，2024年我國專業人員平均月經常性薪資為6.6萬元，但各行各業差距甚大。各業中，以...

全球大搶才！聘外國白領薪資門檻 勞部擬明年拉高到6.3萬元

勞動部目前規定，雇主聘僱外國人從事專門性技術性工作，亦即外國白領工作月平均薪資必須高於47,971元，這項門檻已「定格」...

攜手打造智慧永續 賴清德：盼以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景

賴清德總統今14日上午出席「2025總統盃黑客松頒獎典禮」，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維解決各項公共問題，充分發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。