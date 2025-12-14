快訊

役男注意！國防部預告加嚴兵役體位標準 高血壓、扁平足不再是理由

13分鐘送醫不只救人還救火！ 南市救護車途中變身「臨時消防隊」

坣娜驟逝爆心疼內幕！老公不捨她失明又失語 曝追思會前一天夢到亡妻

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮。圖／截取自現場直播畫面
賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮。圖／截取自現場直播畫面

賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維來解決各項公共問題，希望將今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落，一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

賴總統說，今年已邁入第8屆的總統盃黑客松，目前已累積41組國內松、14組國際松獲獎團隊，獲選提案內容相當多元，不只有優化醫療照護、提升社會安全，也涵蓋環境保護及交通改善等議題，許多優秀提案甚至已轉化為具體政策，融入在日常生活當中，推動台灣不斷向前。

賴總統指出，面對氣候變遷與數位轉型的雙重挑戰，今年國內松以「雙軸轉型 綠色成長」為主題，除了展現台灣推動數位轉型、淨零轉型的決心，也希望透過各位高手突破框架的創新行動，讓台灣更穩健地走在綠色成長的道路上；恭喜國內松5組脫穎而出的卓越團隊：包括「ReSchool 校地創生正循環」提升規劃效率，協助校園多元活用與地方發展；「AI綠色化學智匯診斷家」協助企業，打造一站式的化學物質風險評估與安全替代方案；「碳甲郎」規劃建立系統，追蹤管理營建工程的設計、施工、營運到拆除等各階段的碳足跡；「渣難」建構永續管理平台，讓每年超過12萬公噸的咖啡渣回收循環再利用，一點都不難；「肝苦人」整合捐血中心與醫院資源，建立緊急救難血品供應系統，提升偏鄉急救創傷存活率，強化醫療韌性；以及獲得AI應用獎的「真相只有一隊」，利用AI建構完整工地職安、進度與品質管理鏈，讓臺灣的透明工程治理邁進一大步。

賴總統表示，國際松的表現也不遑多讓，主題為「以數位創新打造韌性與永續的未來」，恭喜來自印度的「CropNow」團隊協助農民即時掌握作物健康情形，提升產量；以及台法聯手的「Beyond Hearing」團隊透過即時分析與定位聲音，協助聽障人士空間感知。

賴總統再次感謝所有參與總統盃黑客松團隊展現熱情與創意，運用數位科技探索兼顧創新與永續解方，無論是數位治理、低碳城市還是綠色產業提案，都充滿無限創意，也為台灣數位與淨零雙軸轉型注入強大動能，充分發揮總統盃黑客松價值；希望把今日的成果化為明日的行動，讓創新力量能夠持續深化與拓展到社會每一個角落。

賴總統表示，今日也要跟獲獎團隊承諾，大家辛苦研究的計畫與成果，政府一定會審慎融入國家政策中；一起以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景，攜手打造智慧永續的美好未來。

團隊 永續

延伸閱讀

影／賴總統推薦陸配麵店 鄭麗文批廉價做戲

賴總統邀國政茶敘韓國瑜婉拒 鄭麗文：虛假找人喝茶摸頭難解決問題

林沛祥：賴總統想盡辦法違法亂紀 不如與在野黨主席們坐下來談

賴總統邀國政茶敘 黃國昌：賴總統想當皇帝又不想揹責任

相關新聞

攜手打造智慧永續 賴清德：盼以數位驅動轉型、以協作實現淨零願景

賴清德總統今14日上午出席「2025總統盃黑客松頒獎典禮」，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維解決各項公共問題，充分發...

賴總統頒發2025總統盃黑客松 肯定創新推動數位轉型、淨零願景

賴清德總統今天在總統府出席2025總統盃黑客松頒獎典禮，肯定得獎團隊運用數據、科技與創新思維來解決各項公共問題，希望將今...

經部用AI挺農牧業轉型

經濟部產業技術司昨（13）日起一連兩天，在彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成...

總統盃黑客松匯聚跨域創新解方 驅動雙軸轉型綠色成長

「2025總統盃黑客松」頒獎典禮14日於總統府圓滿落幕，本屆以「雙軸轉型．綠色成長」為核心，號召產官學研運用前瞻科技解決...

退休族月花7.2萬...8成民眾低估 一退休先背260萬缺口

過去，許多民眾對於退休生活抱持著歲月靜好的想像，認為只要有存錢、有投資，晚年生活就能無虞。然而，隨著金融機構年度調查報告出爐。現實是：退休生活的價格標籤比你預期的貴了許多，而台灣人的財務準備卻比想像中落後。 面對高齡化與通膨的雙重夾擊，金融圈人士示警，若不盡快正視資金缺口並提升「理財智商」，我們恐將面臨一個「活得愈久、缺口愈大」的艱困未來。

本周台股／台股4因素有望拉高封關 留意甲骨文股價影響

台股上周盤中指數創新高，且每天收盤指數均站在2萬8千點之上，美國聯準會降息1碼（0.25個百分點）是重要助力，不料，美股上周五受到博通重挫影響，引發AI投資疑慮，美股四大指數均收黑，費城半導體指數成重災區，重挫5.1％。台股周K線連三紅的成績，本周將遭美股拖累？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。