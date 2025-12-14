大同遭陸判賠131億 將循兩岸法律救濟

大同昨（十三）日重訊公告，接獲中國大陸最高人民法院終審判決，駁回上訴維持原判。這項源自前子公司中華映管（華映）在中國大陸上市時的「業績承諾」，最終判決大同公司與華映負連帶清償責任，金額約人民幣卅點二九億（約新台幣一百卅一億）。

大同表示，對該終審判決結果表達遺憾，認為最高人民法院判決存在瑕疵，並重申未經過台灣法院認可，大陸判決在台無執行力，目前公司財務業務不受影響。

大同強調，為充分維護公司及股東權益，經徵詢專業律師意見後，將立即啟動審判監督程序，提請再審，並循兩岸法律途徑救濟，以爭取最佳處理結果。

針對財務影響，大同說明，公司財務結構穩健，依最近期經會計師核閱的財務報告，現金及約當現金近二百八十七億元，資產總計近一千四百八十億元，資金充裕，足以應對突發性財務風險。

此案起源可追溯至二○○九年，當時台灣華映透過轉投資中國華映科技，因應大陸證監會要求，大同等共同出具十九項承諾，承諾包括三年盈利能力達一定標準，並對此承擔連帶責任，證監會隨後核准該收購案。

業界指出，華映科技自二○一○年至二○一七年雖曾獲利一○八億元，但隨著華映於二○一八年底宣布重整，無法給付貨款，華映科技隨即出現虧損。華映科技便依據當年的「承諾函」向大陸福建省高級人民法院提起訴訟，要求支付業績補償款，追債金額最終提高至人民幣卅點二九億元。

大同強調，大同未曾與華映科技簽訂任何保證契約，不符合大陸擔保法的保證責任特徵，判決理由既然載明不存在保證的意思表示，卻仍判決大同負連帶責任，顯然理由前後矛盾。