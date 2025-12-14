經部用AI挺農牧業轉型

經濟部產業技術司昨（13）日起一連兩天，在彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成果展，現場展出34項智慧農工科技成果，不僅展現台灣農業智慧化的實力，也為中台灣帶來全新的永續發展契機。

民眾可在「未來農場」嘉年華中，實際體驗AI如何協助農牧業轉型，包括用AI聲紋「聽懂乳牛心情」的聲紋辨識技術、牧場版「清糞機器人」降低乳牛蹄病率，以及透過超音波萃取讓紅龍果格外品華麗轉身成高值化營養品。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，台灣在資通訊與半導體領域具備世界級實力與優勢，產業技術司正運用這項基礎，將科技跟農業作更深入結合，協助農漁牧產業邁向AI化與淨零永續轉型升級。

郭肇中強調，近幾年經濟部透過與農業部的合作，將AI、大數據與邊緣運算實際導入產業場域，協助業者提升效率、降低人力成本，同時推動平價高效的國產智慧農機設備，加速農業智慧化落地。

此次成果展正是聚焦：「AI機器人」、「AI精準感知」及「永續循環」等三大主題，相關技術或產品包括AI空氣授粉機器人、清糞機器人、長效溶氧感測器、乳牛聲紋辨識技術及紅龍果格外品高值化技術等，展現實際導入在地方的成效。

工研院協理李宗銘說明，工研院長期響應政府政策，以AI科技協助農漁牧產業升級，從智慧餵食、智慧巡檢到減碳循環應用，提供前瞻整合解決方案。國產系統除了提升效率，也因維修方便與成本合理，更能降低農民導入智慧農業的門檻。

上述成果包含可減少30%至50%清潔人力負擔，並有效降低乳牛蹄病率的「清糞機器人」；安全高效且大幅縮短作業時間的「無人噴藥機器人」；運用超音波萃取提升紅龍果格外品價值的高值化技術等，都展現國產智慧機具與農業科技的發展能量。