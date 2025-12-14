能源論壇12月18日舉行 共商轉型解方

經濟日報主辦「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」，將於18日舉行，邀請產官代表齊聚，共同研討政府與企業如何攜手合作，在邁向淨零的路徑中搶得先機，共創綠色永續的未來新局。「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」18日上午9時30分至下午4時，於台北國際會議中心舉行。本論壇由經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘、元大金控、寶晶能源等協辦。

經濟部常務次長賴建信將出席致詞，同時經濟部能源署主秘翁素真將以「能源轉型2.0」為題發表演講，說明政府推動二次能源轉型方向，包括發展多元綠能、深度節能等政策，及透過加強科技儲能及強韌電網穩定供電。

本論壇邀請多位在能源轉型領域具有領航地位的業者出席分享。上午場次由台達電力暨能源解決方案事業群副總裁暨總經理李延庭主講「智慧能源管理2.0」，台電副總經理蔡志孟主講「電力淨零 × 電網韌性 穩定供電的轉型關鍵」。

下午場次由工研院綠能與環境研究所所長劉志文主講「AI 驅動的綠能科技」，寶晶能源董事長蔡佳晋主講「從資金到技術：加速能源轉型的產業生態系」。

壓軸登場的專題座談，以「打造淨零競爭力」為題，邀請元大金控集團子公司元大投信董事長劉宗聖、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯、中鋼公司技術部門副總經理劉宏義與談，並由行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫主持。