大師論壇12月16日登場 2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森將演講

經濟日報／ 記者李淑慧／台北報導

經濟日報、臺灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，將於12月16日登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（James A. Robinson）來台，他將以「國家體制與經濟成長」為題發表演講，並與國內專家座談，分享他對台灣的觀察與建議。

論壇從當天上午10時至下午15時30分，於台北國際會議中心201室（台北市信義區五段1號）舉行。本論壇由台新新光金控（2887）、凱基金控、亞洲大學合辦。

羅賓森為芝加哥大學教授，他與麻省理工學院教授艾塞默魯（Daron Acemoglu）和江森（Simon  Johnson），於2024年共同獲頒諾貝爾經濟學獎，主要是表彰他們對社會制度如何形成並影響國家繁榮的研究，不僅彰顯其研究的重要性，更確立羅賓森等人在當代經濟與政治學界的地位。羅賓森長年投入研究政治制度、經濟發展與歷史演變間的關係，致力推動跨國學術對話與全球衝突研究，其學術成就與影響力遍及全球。

羅賓森是暢銷書《國家為什麼會失敗》的共同作者之一，這本書主張，決定國家富裕或貧困的關鍵，並非許多學者認為的地理環境或是傳統文化，而是政治經濟制度。在採取「廣納型」制度的社會，財產權受到保護，維持公平競爭的環境，政治權力由更多人分享，國家更容易走向富裕。相反的，如果是在「榨取型」社會，少數人獨享政治權力及財富，即使經濟曾經快速成長，也無法持續。

 羅賓森在2018年底來過台灣，對台灣的創造及包容能力印象深刻。他日前接受本報專訪時提到，很期待這次再度來台，認為台灣是世界經濟史上成功的故事之一，謙虛表示他有很多可以學習的地方。

