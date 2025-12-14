1214 每周一勢重要圖表
今年勞動基金大賺8,594億元
勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金最新績效，截至今年10月底，收益數為8,594億元，收益率為12.46%；10月單月收益為3,006億元，再度刷新單月收益新高。
整體規模突破7.5兆元
勞動基金整體規模為7兆5,645億元，加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，相關基金整體總運用規模達8兆2,839億元，收益率為12.47%，收益數為9,324億元。
新制勞退平均帳面分紅4.3萬元
截至今年10月底，新制勞退基金規模為4兆9,879億元，收益數5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言