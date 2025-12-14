1214 每周一勢重要圖表

經濟日報／ 本報訊

今年勞動基金大賺8,594億元

勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金最新績效，截至今年10月底，收益數為8,594億元，收益率為12.46%；10月單月收益為3,006億元，再度刷新單月收益新高。

整體規模突破7.5兆元

勞動基金整體規模為7兆5,645億元，加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，相關基金整體總運用規模達8兆2,839億元，收益率為12.47%，收益數為9,324億元。

新制勞退平均帳面分紅4.3萬元

截至今年10月底，新制勞退基金規模為4兆9,879億元，收益數5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。

勞動部 績效

延伸閱讀

雙城MOU內容遭勞動部「大修」 蔣萬安證實：有花時間跟上海溝通

逾75%癌友罹病仍工作 癌團盼訂友善職場指引 勞動部承諾研議

勞動部修法「病假未逾10天」不得有不利處分 明年上路

連署門檻過關 周休三日有譜？勞動部這樣說

相關新聞

經部用AI挺農牧業轉型

經濟部產業技術司昨（13）日起一連兩天，在彰化福興穀倉舉辦「科技農工在地循環交流座談會」與「智慧農業永續循環科技論壇」成...

龔明鑫率團赴歐 展開台歐盟貿易暨投資對話

台歐盟經貿投資關係緊密，經濟部長龔明鑫12日首度率團訪問比利時布魯塞爾，與歐盟貿易總署(DG TRADE)總署長Sabi...

1214 台灣168關鍵數字

台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，貨物稅減徵政策影響電動機車市售比下滑，統計發現，電動機車領牌數從9月開始，已連續三...

1214 每周一勢重要圖表

勞動部勞動基金運用局公布整體勞動基金最新績效，截至今年10月底，收益數為8,594億元，收益率為12.46%；10月單月...

大師論壇12月16日登場 2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森將演講

經濟日報、臺灣大學共同主辦的「2025大師論壇」，將於12月16日登場，邀請2024年諾貝爾經濟學獎得主羅賓森（Jame...

能源論壇12月18日舉行 共商轉型解方

經濟日報主辦「2025能源願景高峰論壇─能源轉型2.0：解方與行動」，將於18日舉行，邀請產官代表齊聚，共同研討政府與企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。