經濟日報／ 本報訊
統計發現，電動機車領牌數從9月開始，已連續三個月下滑。圖／台灣智慧移動產業協會提供
電動機車占比 連三月下滑

台灣智慧移動產業協會（SMAT）指出，貨物稅減徵政策影響電動機車市售比下滑，統計發現，電動機車領牌數從9月開始，已連續三個月下滑，市售比從9月的8.77%下滑至11月的7.59%。

全年來台旅客數恐難達標

交通部原定今年來台旅客的目標為1,000萬人次，觀光署指出，因花蓮水災的影響大，加上天候因素導致部分國際航班被取消等，初估今年前11月來台旅客約760萬人次，全年恐難達到900萬人次。

基隆-石垣島輪船 年底開航

航港局表示，基隆-石垣島輪船預計今年底前開航，根據航商規劃，每周預計來回各三班，都是晚間出發，航程約八小時。3月到10月將是旺季票價，最低的通鋪價格每人單程2,800元。

觀光署攜35業者導入 AI 系統

觀光署集結35家科技業者，透過精準的「政策引導」與「跨域媒合」，為觀光業者導入AI與IoT（物聯網）解決方案。圖為逢甲觀光夜市。圖／台中市政府提供
觀光署集結35家科技業者，透過精準的「政策引導」與「跨域媒合」，為觀光業者導入AI與IoT（物聯網）解決方案。案例包括邏仕數位「智慧廚餘偵測系統」，與漢來飯店集團合作控管食材成本；振邦科技「跨樓層服務機器人」，實現機器人自主配送。

1214 台灣168關鍵數字

