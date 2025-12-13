龔明鑫率團赴歐 展開台歐盟貿易暨投資對話

LINE TV、KKTV在今年11月宣布合併，多數使用者給予正面評價。雙方宣布合併至今，不過一個月的時間，KKTV用戶移轉到LINE TV的速度超乎預期。兩家機構負責人接受訪問時表示，對於「整合」，雙方的想法可說是一拍即合，不過，合併不容易，不僅要考慮兩家企業的營運架構，更重要的是，消費者怎麼看。 LINE TV、KKTV合併後，社群討論度有高達9成的正向回饋，這要功於雙方合併前的沙盤推演與團隊協作，讓兩個平台的使用者花一份錢、就享有更多的服務與功能。

2025-12-13 12:32