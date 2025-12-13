龔明鑫率團赴歐 展開台歐盟貿易暨投資對話
台歐盟經貿投資關係緊密，經濟部長龔明鑫12日首度率團訪問比利時布魯塞爾，與歐盟貿易總署(DG TRADE)總署長Sabine Weyand共同主持「台歐盟貿易暨投資對話(TID)」，就雙方關切議題進行深入交流。
台歐盟貿易暨投資對話會議是台灣與歐盟推動經貿及投資合作的最高層級對話平台，本次會議雙方除就與貿易相關之氣候措施、全球鋼鐵產能過剩等議題進行意見交換外，亦就經濟安全、半導體供應鏈韌性等策略性議題深入交流。
龔明鑫於會議中分享，台灣面對全球供應鏈去風險與多元化趨勢，以「立足台灣，布局全球」為目標，積極強化科技與製造實力，提升國際競爭力，同時透過設置海外貿易投資中心，協助業者多元布局，盼深化與歐盟等重要經貿夥伴的產業鏈結，增強台灣的全球經貿戰略地位。
龔明鑫此行除與歐盟貿易總署總署長共同召開貿易暨投資對話外，亦拜會歐盟成長總署(DG GROW)總署長Kerstin Jorna，就產業政策及合作議題進行交流。另外，他亦於布魯塞爾舉辦台商座談會，瞭解當地台商投資運營情形、面臨挑戰，以利政府提供必要協助。
歐盟為台灣第四大貿易夥伴，2024年雙邊貿易總額逾687億美元；在投資方面，歐盟為我最大外資來源，自1952年至2024年，歐盟對我投資金額共595億美元，台歐盟雙邊貿易及投資均顯著成長。
