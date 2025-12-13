台灣斯洛伐克半導體實驗室揭幕 科技合作新里程碑

台灣與斯洛伐克攜手推動的「關鍵產業合作計畫」12日迎來重要成果，斯洛伐克經濟部次長席蒙納克（VladimírŠimoñák）、駐斯洛伐克代表李南陽等人共同為半導體實驗室揭幕，象徵台斯科技合作邁向新里程碑。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，台斯半導體實驗室於12日揭幕。斯洛伐克科技大學（STUBA）校長史特密（Maximilián Strémy）、斯洛伐克科學院（SAS）副院長羅凡斯基（Marek Radvanský）均到場為半導體實驗室揭幕，標誌台斯科技夥伴關係邁向新高度。

席蒙納克感謝台灣支持斯洛伐克半導體技術，並指出這項合作計劃對提升斯洛伐克的半導體產業具重要意義，為未來的創新經濟發展奠定堅實基礎。

席蒙納克表示，尤其在斯洛伐克擁有穩定的汽車產業基礎下，與台灣的半導體合作，將使斯洛伐克在中東歐半導體生態系統中占一席之地。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，儘管斯洛伐克僅占歐盟總人口的2%，但藉助與台灣的合作，斯洛伐克將能在中東歐半導體供應鏈占據5%至10%的重要地位，特別是在功率半導體模組的設計、組裝與測試領域。

李南陽表示，斯洛伐克已建立完善的功率半導體解決方案平台，這對未來融入中東歐半導體生態系將扮演關鍵角色，並為台斯進一步推動科技合作打下穩固根基。

台灣工研院（ITRI）技術團隊也在台斯科技合作發揮關鍵作用。工研院電子與光電系統研究所副組長曾育潔帶領團隊，實地考察斯洛伐克半導體實驗室的建設情況。

曾育潔表示，這項合作計劃推進順利，工研院將持續協助斯洛伐克的半導體產業發展與培養關鍵人才。隨著斯國半導體基礎建設逐步完善，盼台斯合作將擴展至更多技術領域，實現更深層次的合作。

台斯「關鍵產業合作計畫」自2023年啟動，預計於2027年6月完成。此計畫由工研院、斯洛伐克科學院與斯洛伐克科技大學三方共同執行，目的在協助斯洛伐克建設兩座半導體實驗室、培養半導體產業人才，並提升產業技術能力。

這項計畫目前已順利進入第3期，與會代表均表示，將推動順利完成，並以此為基礎，規劃更多互惠互利的合作方案，鞏固台斯的科技夥伴關係。