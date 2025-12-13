快訊

高雄噁警密錄器偷拍報案女性！「AI換臉」合成裸女…多人受害

麥當勞吃到「生雞塊」？業者致歉：產品炸製時間未完全

台灣斯洛伐克半導體實驗室揭幕 科技合作新里程碑

中央社／ 布拉格12日專電
台灣與斯洛伐克攜手推動的「關鍵產業合作計畫」12日迎來重要成果，由斯洛伐克經濟部次長席蒙納克（右2）、駐斯洛伐克代表李南陽（右3）等人共同為半導體實驗室揭幕，象徵台斯科技合作邁向新里程碑。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社
台灣與斯洛伐克攜手推動的「關鍵產業合作計畫」12日迎來重要成果，由斯洛伐克經濟部次長席蒙納克（右2）、駐斯洛伐克代表李南陽（右3）等人共同為半導體實驗室揭幕，象徵台斯科技合作邁向新里程碑。（駐斯洛伐克代表處提供）中央社

台灣與斯洛伐克攜手推動的「關鍵產業合作計畫」12日迎來重要成果，斯洛伐克經濟部次長席蒙納克（VladimírŠimoñák）、駐斯洛伐克代表李南陽等人共同為半導體實驗室揭幕，象徵台斯科技合作邁向新里程碑。

根據駐斯洛伐克代表處新聞稿，台斯半導體實驗室於12日揭幕。斯洛伐克科技大學（STUBA）校長史特密（Maximilián Strémy）、斯洛伐克科學院（SAS）副院長羅凡斯基（Marek Radvanský）均到場為半導體實驗室揭幕，標誌台斯科技夥伴關係邁向新高度。

席蒙納克感謝台灣支持斯洛伐克半導體技術，並指出這項合作計劃對提升斯洛伐克的半導體產業具重要意義，為未來的創新經濟發展奠定堅實基礎。

席蒙納克表示，尤其在斯洛伐克擁有穩定的汽車產業基礎下，與台灣的半導體合作，將使斯洛伐克在中東歐半導體生態系統中占一席之地。

駐斯洛伐克代表李南陽表示，儘管斯洛伐克僅占歐盟總人口的2%，但藉助與台灣的合作，斯洛伐克將能在中東歐半導體供應鏈占據5%至10%的重要地位，特別是在功率半導體模組的設計、組裝與測試領域。

李南陽表示，斯洛伐克已建立完善的功率半導體解決方案平台，這對未來融入中東歐半導體生態系將扮演關鍵角色，並為台斯進一步推動科技合作打下穩固根基。

台灣工研院（ITRI）技術團隊也在台斯科技合作發揮關鍵作用。工研院電子與光電系統研究所副組長曾育潔帶領團隊，實地考察斯洛伐克半導體實驗室的建設情況。

曾育潔表示，這項合作計劃推進順利，工研院將持續協助斯洛伐克的半導體產業發展與培養關鍵人才。隨著斯國半導體基礎建設逐步完善，盼台斯合作將擴展至更多技術領域，實現更深層次的合作。

台斯「關鍵產業合作計畫」自2023年啟動，預計於2027年6月完成。此計畫由工研院、斯洛伐克科學院與斯洛伐克科技大學三方共同執行，目的在協助斯洛伐克建設兩座半導體實驗室、培養半導體產業人才，並提升產業技術能力。

這項計畫目前已順利進入第3期，與會代表均表示，將推動順利完成，並以此為基礎，規劃更多互惠互利的合作方案，鞏固台斯的科技夥伴關係。

斯洛伐克 半導體 中東

延伸閱讀

工研院揪伴 打造智慧眼鏡

工研院助力各產業 壯大 AI 量能

捷克眾議長訪斯洛伐克 強調兩國立場相近盼重啟關係

刑事局長投書斯洛伐克媒體 籲挺台參與國際刑警組織

相關新聞

墨西哥調高關稅 經貿辦：ICT產品未漲關稅 105項貨品爭取調降增幅

墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，傳出我國受影響商品可能超過200億美元。行政院經貿談判辦公室表示...

2026年公債發行上看5,000億

路透報導，數位參與台灣主要公債交易商大會的代表12日表示，國庫明年整體公債發行保守估計應有新台幣5,000億元。乙類公債...

理財線上／每年免費查「聯徵」 避免買房、借貸碰壁

多數民眾在買房、辦卡、申請信貸時，才會聽到「拉聯徵」。這份由財團法人金融聯合徵信中心（ＪＣＩＣ）建置的信用紀錄，是銀行審...

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2可能啟動降息

彭博經濟研究12日發布台灣2026年經濟展望，認為台灣今年在人工智慧（AI）熱潮下帶動的強勁成長，將在明年降溫，因為美國...

張建一：台灣「重科技、輕傳產」現象 2026年可能出現轉折

在全球政經局勢多變、資本市場震盪與機會並存的時刻，台新銀行瞄準南臺灣高端財富需求，特別於高雄舉辦「2026台新投資展望論...

嘉義科學園區二期開發環評卡關 土方、廢棄物與生態受質疑

環境部今召開「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫」環評審查。因應嘉義科學園區一期用地趨於飽和，規劃擴建二期基地；不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。