墨西哥調高關稅 經貿辦：ICT產品未漲關稅 105項貨品爭取調降增幅

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，行政院經貿談判辦公室表示，我國業者關切的電腦零組件等ICT產品，並未列入調漲清單；同時我方提出關切的105項貨品，據悉有部分可獲得排除或調降增幅。圖／聯合報系資料照片
墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，行政院經貿談判辦公室表示，我國業者關切的電腦零組件等ICT產品，並未列入調漲清單；同時我方提出關切的105項貨品，據悉有部分可獲得排除或調降增幅。圖／聯合報系資料照片

墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，傳出我國受影響商品可能超過200億美元。行政院經貿談判辦公室表示，我國業者關切的電腦零組件等ICT產品，並未列入調漲清單；同時我方提出關切的105項貨品，據悉有部分可獲得排除或調降增幅。

墨西哥於今年9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅從5%至45%不等。經墨國參眾兩院於12月10日審查，同意調高計1463項貨品關稅，明年1月1日生效。

經貿辦指出，本次墨國調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，今年1-9月則為6.96億美元；我國業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品(占對墨總出口之70%)，均未被列入調增清單，因此不會出現影響我國產品超過200億美元的狀況。

經貿辦強調，我國從9月迄今已多次向墨國經濟部表達關切，在10月APEC領袖會議期間，也洽詢墨方尋求解決方案，同時經與我駐墨代表處就我重要輸墨產品以及在墨投資台商關切的項目，研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。

經過努力，我方爭取的105項貨品中，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響；不過具體的品項，還有待駐墨代表處進一步澄清。

關稅 墨西哥

延伸閱讀

東元增資墨西哥廠1,000萬美元 強化北美供應鏈

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2可能啟動降息

華城：AI資料中心訂單逾120億元 明年業績占比逾10%

墨西哥擬課新關稅 鴻海：對集團影響有限

相關新聞

電金推波 法人看好 加權指數拚新高

台股昨日多空交戰，在金融股帶量走揚以及重要電子權值股轉強帶動下，台股終場上漲一七三點，收在二八一九八點。其中金融指數達二...

理財線上／每年免費查「聯徵」 避免買房、借貸碰壁

多數民眾在買房、辦卡、申請信貸時，才會聽到「拉聯徵」。這份由財團法人金融聯合徵信中心（ＪＣＩＣ）建置的信用紀錄，是銀行審...

馬斯克證實 SpaceX明年有望IPO！估值上看1.5兆美元

全球首富馬斯克在社群媒體Ｘ發文，以簡短的幾個字，證實SpaceX有望在二○二六年首度公開發行股票（ＩＰＯ）。若Space...

國泰金挺社創企業 7度獲「卓越領航獎」首獎

經濟部中小及新創企業署昨日舉辦二○二五年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控整合...

墨西哥調高關稅 經貿辦：ICT產品未漲關稅 105項貨品爭取調降增幅

墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，傳出我國受影響商品可能超過200億美元。行政院經貿談判辦公室表示...

台灣2026經濟展望 彭博：AI成長動能放緩 央行Q2可能啟動降息

彭博經濟研究12日發布台灣2026年經濟展望，認為台灣今年在人工智慧（AI）熱潮下帶動的強勁成長，將在明年降溫，因為美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。