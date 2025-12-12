墨西哥調高關稅 經貿辦：ICT產品未漲關稅 105項貨品爭取調降增幅

墨西哥將從明年元旦起針對未簽FTA國家調高部分貨品關稅，傳出我國受影響商品可能超過200億美元。行政院經貿談判辦公室表示，我國業者關切的電腦零組件等ICT產品，並未列入調漲清單；同時我方提出關切的105項貨品，據悉有部分可獲得排除或調降增幅。

墨西哥於今年9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅從5%至45%不等。經墨國參眾兩院於12月10日審查，同意調高計1463項貨品關稅，明年1月1日生效。

經貿辦指出，本次墨國調增稅率的1463項貨品，2024年自台灣進口金額為8.2億美元，今年1-9月則為6.96億美元；我國業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品(占對墨總出口之70%)，均未被列入調增清單，因此不會出現影響我國產品超過200億美元的狀況。

經貿辦強調，我國從9月迄今已多次向墨國經濟部表達關切，在10月APEC領袖會議期間，也洽詢墨方尋求解決方案，同時經與我駐墨代表處就我重要輸墨產品以及在墨投資台商關切的項目，研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。

經過努力，我方爭取的105項貨品中，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響；不過具體的品項，還有待駐墨代表處進一步澄清。