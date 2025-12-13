國泰金挺社創企業 7度獲「卓越領航獎」首獎

經濟部中小及新創企業署昨日舉辦二○二五年「Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵機制」頒獎典禮，國泰金控整合集團力量，透過採購社創服務與商品，第七度贏得「卓越領航獎」首獎。

國泰金控今年再度攜手旗下子公司，積極落實責任採購原則，與廿三家「社創企業」合作，採購金額突破二點三億元，相較去年成長近四倍。

國泰自二○一八年起參與「Buying Power」計畫，透過採購商品與服務的過程，深入了解社會創新組織背後的理念，迄今累計採購社創商品及服務已逾四點五億元，採購項目多元，包含員工教育訓練、保戶服務、辦公大樓溫室氣體盤查與清潔服務等，以實際行動支持社創企業。

國泰人壽從內部推動人才培育，包含職涯諮詢服務、人工智慧（ＡＩ）實體課程，到外部提供保戶服務與推廣活動，支持社會創新組織發展，實踐責任消費。國泰世華銀在採購流程中，優先選用具環保認證、綠色標章產品，今年採購金額較去年同期成長近五倍。國泰產險採購多元社企商品，涵蓋永續顧問服務、清潔服務、印刷品。

國泰證券以節能減碳、環境永續諮詢顧問服務為主，其次有銀色大門社福平台，為弱勢長者送餐、寒冬送暖等關懷行動。國泰投信今年舉辦「永續日」，由總經理張雍川帶領百名志工及眷屬深入宜蘭寒溪部落，舉行植樹公益活動，透過實際採購在地物資與志工參與，推動生態復育與原住民文化共融。