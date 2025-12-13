理財線上／每年免費查「聯徵」 避免買房、借貸碰壁

多數民眾在買房、辦卡、申請信貸時，才會聽到「拉聯徵」。這份由財團法人金融聯合徵信中心（ＪＣＩＣ）建置的信用紀錄，是銀行審核授信最重要的基礎資料。但不少民眾直到申辦貸款，才驚覺自己從未檢查過信用，也不知道分數好壞、紀錄是否正確。事實上，聯徵中心每年提供一次免費信用報告查詢，是檢視個人信用健康的最佳時機，卻常被忽略。

聯徵中心指出，民眾可透過臨櫃、郵寄或線上方式取得信用報告，內容包括過去貸款、信用卡、保證人資料、查詢紀錄與信用評分等資訊。金融業主管坦言，一些客戶申貸被退件後才發現，兩、三年前的延遲繳款仍掛在系統裡，或有人在不知情情況下被冒名申貸，若能及早查詢便能避免風險。

ＪＣＩＣ的信用評分介於兩百分到八百分，分數愈高代表風險愈低。雖然計算公式未完全公開，但中心說明，評分主要由五大資料組成：包括繳款紀錄、負債狀況、信用使用行為、信用歷史長度跟查詢紀錄。

其中「準時繳款」權重最高。銀行個金主管直言，延遲一次，影響往往比準時繳一年還大，另外信用卡循環偏高、過度動用預借現金、延遲房貸或分期付款，也都會拉低分數。

值得注意的是，許多年輕人因習慣使用行動支付與金融科技工具，反而沒有信用卡，也從未辦過任何貸款。聯徵中心表示，若個人沒有信用往來紀錄，可能會顯示「無信用分數（No Score）」。這類「信用白紙」族群雖無不良紀錄，但因銀行無法判斷其風險，反而不利於申辦房貸或信用卡。

金融業普遍對分數落點有基本判讀：七百分以上信用良好，貸款較易通過，利率條件也可能更佳；六百到六百九十九分是正常區間，須回到個人收入、負債比等整體條件評估；五百六十分以下是偏弱，銀行審核將更加謹慎，需要補強財力證明等。

若過去曾有重大信用瑕疵，又無後續正常往來紀錄，系統甚至可能判定為「固定兩百分」，對授信審核造成明顯阻礙。

銀行主管表示，想提升聯徵評分，主要還是看累積。舉例來說，無論是信用卡、學貸、分期付款或房貸，只要出現逾期，分數都會受影響。金融主管提醒，許多人因忘記繳信用卡最低應繳額而留下紀錄，是最常見的扣分來源。其次，要維持適度的信用使用，適度刷卡、建立正常繳款紀錄，是累積信用最自然的方法。

最後則要避免短期內密集申請信用卡或貸款。銀行主管說，若短時間內被多家銀行查詢，可能被系統解讀為急需資金，對分數造成負面影響。「同時申辦多家貸款」是許多民眾不自覺的扣分行為。

聯徵中心每年提供一次免費查詢，可用以檢視自身信用狀況，除了確認紀錄是否正確，也能提前了解自己是否處於健康範圍。不過，但金融業者強調：聯徵是「信用」的證據，不是「能力」的證據。銀行最終仍會評估，是否具有穩定收入、職業類別、負債比、資產狀況等「關鍵指標」。