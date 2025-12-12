經貿辦：爭取到墨西哥對我調減進口關稅 有效維護我國廠商權益
墨西哥國會通過對亞洲超過1,400項產品課徵5%至50%不等關稅，各界關切對我產業影響。對此，行政院經貿辦指出，墨國調增稅率的1,463項貨品中，對於我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品（占對墨總出口之70%），均未被列入調增清單，因此並未有出現外傳受影響逾200億美元的情形，且經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響。
經貿辦指出，墨西哥2025年9月10日公布擬對來自未簽FTA國家調高部份貨品關稅，增幅從5%至45%不等。業經墨國參眾兩院於12月10日審查同意調高計1,463項貨品關稅，明年1月1日生效。
經貿辦說，本次墨國調增稅率的1,463項貨品，2024年自臺灣進口金額為8.2億美元，2025年1-9月則為6.96億美元，且我業者關切的電腦零組件、晶片、伺服器、顯示卡及印刷電路等ICT產品（占對墨總出口之70%），均未被列入調增清單，爰不會如報稱，我將有受影響逾200億美元之情形。
此外，為維護臺灣廠商利益，經貿辦強調，我國自9月迄今多次向墨國經濟部表達關切及在10月APEC領袖會議期間洽墨方尋求解決方案，並經與我駐墨代表處就我重要輸墨產品及在墨投資臺商關切項目，研提我國關切貨品計105項，向墨方爭取調降關稅。
經貿辦表示，經我方之努力，我方爭取的105項，據悉若干項目獲得排除或調降增幅，減少對我業者的影響，但具體品項待駐墨代表處進一步澄清。
