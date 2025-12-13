2026年公債發行上看5,000億

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

路透報導，數位參與台灣主要公債交易商大會的代表12日表示，國庫明年整體公債發行保守估計應有新台幣5,000億元。乙類公債發行量將逾1,000億元，將創2021年恢復發行以來的最大量；另非六大直轄市的地方政府也會加入發債行列。

公債交易商引述會議重點稱，乙類公債應會以一原始一增額方式發行，至於交易商希望發行年期以5、10年為主，會將意見告知發行機構。相關資金需求來自於交通部。

交通部在接受路透電話採訪時指出，因旗下作業基金將原規劃透過資產活化方式償還鐵路局短期債務，改成發行1,500億元公債。預計明年將有1,600億元乙類公債發行需求。

為活絡債券市場，並引導市場資金投入公共建設，台灣睽違八年在2021年發行了620億乙類公債，2022至2025年則分別發行344億、180億、280億以及70億元。

交易商指出，包括基隆市、嘉義市、嘉義縣、金門縣等非六都的地方政府正在建制法規，準備發行債券。此外交易商也轉述，明年會有中央政府機構首次發行永續債券，但金額不大，按之前問卷顯示可接受5億元單期量。

會議中達成的結論還包括：明年交易主流券中，10年期發行量預計略高於5年期發行量，並續采一原始一增額方式發行；每季都會有長債發行，會考慮20年券發行量略高於30年。    

為維持殖利率曲線建制，財政部官員在會議中稱，明年各年期公債仍會維持發行，各年期發行比率將參考各交易商意見綜合進行考量。

公債 會議 債券

