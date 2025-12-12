嘉義科學園區二期開發環評卡關 土方、廢棄物與生態受質疑

環境部今召開「南部科學園區嘉義園區二期基地開發計畫」環評審查。因應嘉義科學園區一期用地趨於飽和，規劃擴建二期基地；不過，多名環評委員認為，開發單位應評估第一、二期開發的加乘與累積影響，並具體說明空氣品質、放流水水質、廢棄物，以及毒性及關注化學物質的量化數據，另亦指出本案缺乏生態保育與棲地維護的具體對策，經決議要求補正後再審。

本案開發單位為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，目的事業主管機關為國家科學及技術委員會。為落實「人工智慧島」政策目標，計畫於嘉義科學園區周邊、嘉義縣太保市台糖土地，規劃設置二期基地，基地面積約89.58公頃，已於今年7月23日獲行政院核定開發。

開發單位表示，為建構完整的南台灣科技廊帶並延續嘉義園區產業資源，截至今年4月底，嘉義園區基地已無完整大街廓產業用地可供產業進駐，為配合科技廊帶產業發展需求並儲備科技產業用地，遂推動本案開發計畫。

開發單位說明，計畫區位於嘉義縣太保市，面積89.58公頃，現況多為甘蔗田，土地權屬以台糖土地為主（約88公頃），另包含極少部分公有地（約0.17公頃）及私有地（約1.41公頃）。區內土地租約均已取得共識，將於明年4月租約到期後不再續約；針對私有地部分，已辦理兩場公聽會，地主對於採協議價購方式取得，並無反對意見。

開發單位指出，本開發計畫將延續一期產業資源，引進高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零與量子科技等新興產業，二期進駐產業並結合半導體、AI與淨零綠能，發展六大新興科技領域，預估可創造約3500個就業機會。

會中多名環評委員關注土方挖填與堆置問題，指出開發單位尚未清楚說明土方暫置規劃區域、堆置量體與運輸規劃，憂心大量土方堆置於園區內，恐對空氣品質造成影響。另有環委質疑廢棄物處理量能，直指開發單位的書面回覆「簡單得令人無法放心」。亦有環委要求提出替代方案，但開發單位僅以「零方案」回應。

此外，部分環委認為，開發單位應在環境監測計畫中，提出保育類生物的影響減輕與因應措施，尤其針對環頸雉、燕鴴等物種。林業及自然保育署代表亦多次發言，憂心開發行為將危及區域內豐富的物種生態，建議除設置涵洞供動物通行外，亦應增設自動相機進行族群監測，並強化路殺調查與園區車速管制。

經環評委員討論後，決議要求開發單位補充並強化水資源管理與廢水處理規劃、檢核防洪與排水規劃的合理性、說明土方挖填數量推估方式及基地內外土方暫存區配置，並提出具體的生態保育與棲地維護措施，同時重新檢核交通衝擊評估，研提施工及營運期間的聯外交通管理計畫，須於明年3月31日前送交專案小組再審。