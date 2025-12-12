2024年全國工廠營收達21.9兆元 年增7.4%、創歷年次高

經濟部12日公布工廠年度校正調查結果，2024年全國營運中工廠總營收達21.9兆元，為歷年次高、年增7.4%。在人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）與雲端應用需求推升下，電子零組件業與電腦電子產品及光學業年增額各逼近6,000億元，成為帶動整體製造業成長的兩大動能，再度凸顯電子供應鏈在台灣製造業的核心地位。

依行業別觀察，電子零組件業以6兆2,703億元、占比28.7%穩居製造業之首；電腦電子產品及光學業首度突破2兆元，達2兆4,457億元，占11.2%居次；金屬製品業以1兆7,563億元、占8%排名第三。顯示資訊電子需求持續回升，帶動相關供應鏈同步受惠。

不過並非所有產業均呈現增長。其他運輸工具及零件業因全球客戶調整庫存、外部需求偏弱，營收年減637億元；石油及煤製品業亦受國際油價下跌與終端需求不如預期影響，營收縮減365億元，抵銷部分成長力道。

整體而言，去年全國營運中工廠達93,564家，年增1.5%；員工291.9萬人，較前一年微減0.1%。固定資產投資明顯回升，全年增購達2兆1,748億元、年增21.9%；研究發展費用則續創新高，共8,101家工廠投入研發，金額達9,486億元、年增10.9%，占營收比重4.3%，顯示企業持續加碼技術升級。

值得注意的是，電子零組件業雖僅3,545家、占全體工廠3.8%，但各項營運指標全面領先。營業利益1兆4,596億元占整體67%，固定資產增購1兆3,465億元占61.9%，研發支出5,768億元占60.8%，均超過全體六成。員工人數60.5萬人、營收6兆2,703億元占比逾兩成；技術銷售399億元，占45.8%，技術購買265億元，占32.3%亦高居各業之冠。利潤率達23.3%，大幅優於製造業整體10%的水準，為推動製造業成長的主要引擎。

經濟部統計處指出，受惠AI、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求擴增，帶動資訊電子供應鏈營收回升；對高毛利的先進製程晶片需求持續成長，也挹注整體利潤率上揚，而AI商機及新興科技應用需求攀升，半導體先進製程及高階封裝投資力道回升，也帶動相關供應鏈投資成長。