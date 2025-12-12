就業安定費 勞動部開放雇主申請電子帳單

為提升服務效率與環保效益，勞動部勞動力發展署開放雇主申請就業安定費電子帳單。雇主可利用線上或書面方式申請電子帳單，即可透過電子郵件輕鬆接收繳費通知，掌握繳費資訊更即時、便利，享受快速又安全的帳單管理體驗。

勞發署提供雇主申請就業安定費電子帳單，帳單直接寄送至雇主指定電子信箱，快速又便利，不再擔心紙本遺失或延誤收到，且由資訊系統發送電子帳單，雇主不論身處何地，均能透過網路線上即時查閱帳單資訊，掌握繳費期限，大幅降低漏繳與被加徵滯納金風險。

勞發署提到，此舉可減少紙張使用，節能又環保。電子帳單採加密方式處理，保障帳務資料安全，有助於提升帳務管理效率，安全又便利，雇主可以放心申辦。

勞發署說明，雇主可上網連線至「就業安定費繳交明細查詢及繳費證明補印網頁」，以自然人憑證或健保卡登入，點選「就業安定費繳款通知電子帳單」，填寫電子郵件，確認無誤後點選「確認申請」送出系統審核。

勞發署提到，也可下載填妥申請表，傳真或郵寄至勞動力發展署，亦可臨櫃提出申請，完成審核後系統會寄送「電子郵件確認信」，雇主須於期限內完成啟用程序，電子帳單才正式生效。

勞發署表示，電子帳單服務完全免費，且可隨時申請或取消，讓帳單管理更具效率。如果有電子帳單或就業安定費相關問題，雇主可至「外國人勞動權益網」查詢或電洽勞動力發展署服務專線。