職災預防重建中心 推智慧工地科技減災

面對營造業職業災害高居不下，職災發生頻率與嚴重度長年居前，財團法人職業災害預防及重建中心積極推動智慧科技減災，透過智慧工地科技減災技術，將AI、感測器、大數據、無人機等新興技術導入工地現場，推廣「從被動應災走向主動防災」的理念，期望提升作業安全與事故預防效果。

勞動部表示，中心成立三年多以來，肩負整合政府、企業與勞工的角色，致力於建構「從預防到重建」的完整支持體系。2025年度在跨界合作、產業交流及國際連結方面皆有顯著成果，持續深化國內職業安全文化，落實「預防為先、重建並進」的宗旨。

勞動部提到，中心2025年率先在桃園市、台南市、高雄市、台北市、台中市及新北市等六都直轄市依序舉辦「2025年智慧工地科技減災觀摩會」，串接從中央到地方直轄市勞檢機關再到民間企業，打造跨域示範場景，合作規模逐年擴大，形成全國性的防災能量網絡。

預防技術處范南鵬副處長指出，面對營造業高風險特性，現場展示多項科技防災應用，並對環境與工作場所進行探測監視，讓危險作業能以更安全的方式進行，觀摩會活動引發營造產業高度關注。

對於中及大型或困難度高之工程，近年業界積極引進BIM（建築資訊模型）整合建築與結構圖說，協助各施工承攬單位進行統整排程與提前識別風險，以利落實施工程安全於設計階段進行規劃。

此外，廣泛使用VR（虛擬實境）與AR（擴增實境）技術建置沉浸式職災預防場景進行人員教育訓練，及使用AI結合IoT（物聯網）的系統，串聯環境監測、人員識別、資料分析等器材進行自動化管理，強化企業安全管理效率，並降低人力直接從事高風險工作的需求。

勞動部表示，中心持續推動科技減災教育向年輕世代擴散，近三年來與國內大專院校相關工程與職安系所結合，辦理「大專院校學生職業安全衛生體驗營」活動，規劃獲勞動部獎勵之事業單位與興建中之中大型公共工程工地場址，以專業課程設計，導入科技減災設備與職場安全衛生建置管理等。

透過學校教育接軌產業環境認識，間接媒合在學學生從事實習與未來就業機會。本年度共有六場學生職業安全衛生體驗營活動304名大學部及研究所學生參加，結合工程參訪、VR體感訓練、智慧工地展示及專家交流機會，讓學生在進入職場前即具備正確風險認知與防災能力。