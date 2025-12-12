關稅衝擊重塑供應鏈 台韓景氣呈現分化

AI熱潮持續推升出口，區域景氣卻因美國關稅變動呈現分化。中經院院長連賢明表示，台灣出口在AI動能帶動下屢創新高，相關產業目前看不到市場轉弱或需求衰退跡象，預期明年台灣經濟仍將維持強勁發展；但他提醒，今年基期已高，明年成長速度可能放緩。

連賢明指出，美國對各國的關稅調整帶來不同衝擊。以台灣而言，出口至美國的商品中約75％為IC產品，因此影響最關鍵的仍是「232條款」等與資通訊相關的課題。相較之下，韓國出口結構中，汽車、零組件與鋼鐵占比高，面對美國關稅變動更易受到壓力，再加上中國大陸出口因受阻轉而加劇對亞洲市場競爭，使韓國景氣更為疲弱，形成與台灣強弱分明的對比。

外界關注AI是否過熱，連賢明表示，從目前接單與出貨狀況觀察，沒有看到市場減弱的訊號。半導體與AI投資在全球擴張，但能否真正落地，取決於制度、人力與能源等基本條件是否到位，台灣在電力供應上的挑戰尤其關鍵。

談及對美投資問題，連賢明以「買房」作比喻，為表誠意，可以選擇買大一點的房子，總價自然就會高一點，但只要房屋產權仍是自己名下，就算房子的金額很高，風險仍在可控範圍內。他指出，若將投資理解成「聘金」，外界接受度自然較低；但若視為「頭期款」，並拉長投資時間，本質上仍是投入自身產能與市場布局，外界會更能理解支持。