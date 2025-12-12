快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

聽新聞
0:00 / 0:00

屋頂光電標準恐限縮？經濟部強調與內政部已達共識

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業。圖／聯合報系資料照
能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業。圖／聯合報系資料照

外界關注新建物屋頂光電設置標準恐將限縮。經濟部能源署12日指出，《再生能源發展條例》第12條之1公告後，已與地方政府、公民團體及光電公協會多次研商並達成共識，並已收到內政部會銜的「建築物設置太陽光電發電設備標準」公文，會與內政部合作加速完成法制公告。

能源署指出，台灣推動太陽光電以屋頂型設置為優先，目前屋頂光電設置達9.7GW，占整體設置量64%。為強化推動力道，《再生能源發展條例》增訂第12條之1，規範建築物如達一定規模，新建、增建或改建時，除了受光不足等例外情形，均需設置一定容量以上的太陽光電設備。

能源署表示，條文修正後涉及面向廣泛，必須充分社會溝通並審慎評估。過去由內政部國土署與能源署共同召集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」舉行8次研商會議；針對適用建築物類別（A、B、C、D、F、G、H類）、適用規模（建築面積1,000平方公尺以上）與設置容量原則（每20平方公尺至少1kW）均已達成共識。

能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電之法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。

太陽光電 建築物 內政部

延伸閱讀

強化消防人員健康照護 內政部、國防部簽署MOU

經濟部海外第4個貿易投資中心在華沙揭牌 預告明年台灣形象展在這城市

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

收緊特定公務員赴陸探親 陸委會：社會不太能接受去看表妹

相關新聞

關稅衝擊重塑供應鏈 台韓景氣呈現分化

AI熱潮持續推升出口，區域景氣卻因美國關稅變動呈現分化。中經院院長連賢明表示，台灣出口在AI動能帶動下屢創新高，相關產業...

屋頂光電標準恐限縮？經濟部強調與內政部已達共識

外界關注新建物屋頂光電設置標準恐將限縮。經濟部能源署12日指出，《再生能源發展條例》第12條之1公告後，已與地方政府、公...

中經院推TRE100 助中小企業接軌國際綠電標準

中經院12日宣布啟動「TRE100」倡議，建立台灣版綠電承諾架構。中經院指出，受限於國際RE100設有年用電量須達1億度...

新建物屋頂光電義務爭議 能源署：與民團有共識已收到內政部擬定內容

新建屋頂設置光電標準遲未公布，公民團體質疑政府在技術性拖延、意圖縮減光電設置建物適用範圍，經濟部能源署今日表示，再生能源...

交換股份在經營權戰爭中不是頭一遭 新美齊能成中工的「白衣騎士」？

近日傳出中華工程要和新美齊進行股份交換，業界人士指出，所謂的「股份交換」並非指二家公司真正的合併，而是彼此持有對方一定的...

中工經營權之爭再掀波濤 中工擬找新美齊交換股份對抗寶佳加碼

中華工程（簡稱中工）經營權之爭再掀波濤。據知情人士透露，為了對抗寶佳來勢洶洶加碼中工股權，中工將與其他上市公司「股份交換...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。