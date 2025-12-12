屋頂光電標準恐限縮？經濟部強調與內政部已達共識

外界關注新建物屋頂光電設置標準恐將限縮。經濟部能源署12日指出，《再生能源發展條例》第12條之1公告後，已與地方政府、公民團體及光電公協會多次研商並達成共識，並已收到內政部會銜的「建築物設置太陽光電發電設備標準」公文，會與內政部合作加速完成法制公告。

能源署指出，台灣推動太陽光電以屋頂型設置為優先，目前屋頂光電設置達9.7GW，占整體設置量64%。為強化推動力道，《再生能源發展條例》增訂第12條之1，規範建築物如達一定規模，新建、增建或改建時，除了受光不足等例外情形，均需設置一定容量以上的太陽光電設備。

能源署表示，條文修正後涉及面向廣泛，必須充分社會溝通並審慎評估。過去由內政部國土署與能源署共同召集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」舉行8次研商會議；針對適用建築物類別（A、B、C、D、F、G、H類）、適用規模（建築面積1,000平方公尺以上）與設置容量原則（每20平方公尺至少1kW）均已達成共識。

能源署強調，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電之法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程，並為我國能源轉型與零碳建築目標奠定關鍵里程。