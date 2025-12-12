中經院推TRE100 助中小企業接軌國際綠電標準

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
（左起）TRE100創始會員全漢企業代表、RE100在台代表、經濟部標檢局謝翰璋副局長、中經院連賢明院長、行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長與TRE100創始會員家登精密及德商休斯微公司代表合影。中經院提供
中經院12日宣布啟動「TRE100」倡議，建立台灣版綠電承諾架構。中經院指出，受限於國際RE100設有年用電量須達1億度門檻，多數非用電大戶面對國際減碳要求，卻無法進入正式平台。TRE100將比照RE100技術規範，包括綠電來源認定、使用計算方式與年度揭露，讓台灣企業首次具備比照國際標準揭露綠電承諾的機制，使企業能以一致標準溝通進度，降低國際審查時的資訊落差。

首批加入TRE100的企業包括家登（3680）、全漢（3015）與休斯微。德商休斯微技術經理孫嘉宏回顧，因應德國法規要求，公司自2023年起便著手導入綠電，從摸索、拼湊一路累積成果，去年已將綠電使用比例提升至70％，今年更進一步達到96％，也希望藉由加入RE100，讓整體能源布局更具清晰架構。全漢企業發言人姚文鈞表示，RE100有助於在地化、價值供應鏈的重塑。

中經院院長連賢明指出，出口導向產業普遍面臨客戶要求揭露減碳進度，但受規模與用電量限制，長期缺乏能對外呈現的承諾架構，TRE100提供一致架構，降低企業行政負擔並提升可信度，相信後續會有更多企業加入，藉此擴大台灣綠電需求，讓企業找到能源轉型的路徑，打造更具韌性的綠色供應鏈。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，中型與中小型企業雖非用電大戶，但在CBAM、品牌採購規範與ESG稽核壓力，非用電大戶往往最早被要求提出具體減碳路徑，TRE100的價值在於擴大綠電行動舞台，讓中小企業也能加入、形成穩定需求；同時也能補足用電大戶制度未涵蓋的供應鏈面向，並與國際規範接軌，提高整體產業治理能量。他強調，能源轉型2.0正全面啟動，包括離岸風電3.3期、地熱與海洋能等都將在明年迎來新發展，朝向2035年減碳40%的目標全速推進。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋回憶，早期推動再生能源時，就曾遇過一家公司因裝設屋頂太陽能，意外在法國原廠查核時取得加分；台灣中小企業實力強勁、許多企業股價上看四位數，未來勢必與國際供應鏈深度接軌，但當國外進行盡職調查時，往往需要大量描述性資料，RE100門檻高、對中小企業並不友善，若有其他具公信力的第三方證明，就可大幅加快審查速度。

謝翰璋也對TRE100提出三項期待：第一，順利與RE100接軌；第二，建立平台匯聚需求，使市場供需更透明；第三，制度必須落實且具第三方查驗機制，確保國際認可，避免「漂綠」疑慮。

