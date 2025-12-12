新建物屋頂光電義務爭議 能源署：與民團有共識已收到內政部擬定內容

新建屋頂設置光電標準遲未公布，公民團體質疑政府在技術性拖延、意圖縮減光電設置建物適用範圍，經濟部能源署今日表示，再生能源發展條例第12條之1公告後，內政部國土署與經濟部能源署邀集相關單位及團體，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議，主要項目均達成共識。

能源署指出，再生能源發展條例修正公告後，考量涉及層面較廣，須多面向審慎評估，並落實社會溝通接收各方意見，內政部國土署與經濟部能源署邀集相關部會、地方政府、公民團體及光電公協會，針對執行子法「建築物設置太陽光電發電設備標準」進行8次研商會議，並針對適用建築物範圍（A類、B類、C類、D類、F類、G類及H類建築物）、一定規模（建築面積1000平方公尺以上），以及一定容量（每20平方公尺需設置1kW）等主要項目皆達成共識。

不過，民團日前召開記者會質疑內政部長劉世芳11月5日的發言，即先適用公共建物（A類）及工廠（C類），則裝設屋頂光電建物佔全國新建屋頂面積總量將從60％降至15.58％，普及性大打折扣，可供1年家戶用電數不足3萬戶，新增屋頂光電裝置容量的減碳量則從17萬公噸降至9萬公噸。

能源署表示，已收到內政部「建築物設置太陽光電發電設備標準」條文書函，將持續與內政部協同合作完成法制公告作業，完善新建物設置太陽光電的法制基礎，確保政策推動一致性，加速落實建築部門減碳進程。

能源署說明，太陽光電推動以屋頂為優先，屋頂光電10月設置達9.7GW，佔整體設置64％；為持續推動屋頂政策，增訂「再生能源發展條例」第12條之1，規範建築物之新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。