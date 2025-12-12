快訊

「賓賓哥之亂」揭校園講座陋習 教育不該再被流量綁架

近10年被罰6次！「將誠」汙染黑紀錄曝 9年前也曾汙染八堵抽水站

日本青森外海規模6.7強震 氣象廳：不屬於「後發地震」警告範圍

聽新聞
0:00 / 0:00

交換股份在經營權戰爭中不是頭一遭 新美齊能成中工的「白衣騎士」？

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新美齊集團的董事長林傳捷是大同集團林家第四代成員。圖/本報資料照片
新美齊集團的董事長林傳捷是大同集團林家第四代成員。圖/本報資料照片

近日傳出中華工程要和新美齊進行股份交換，業界人士指出，所謂的「股份交換」並非指二家公司真正的合併，而是彼此持有對方一定的股份，來進行業務合作。股份交換原本是鼓勵企業進行策略聯盟助益未來發展，但先有智冠與榮剛，現在又有中工，都是為了經營權之爭的反制，這恐怕是當初通過立法的主管機關始料未及的。

先前智冠為對抗台灣大型遊戲與金流集團網銀國際在外加碼的入主攻勢，就找到榮剛進行股份交換來稀釋榮剛股權，榮剛也在當時被視為智冠找來的「白衣騎士」。中工面臨寶佳的步步進逼，擬找新美齊進行股份交換，新美齊集團的董事長林傳捷正是大同集團林家第四代成員。

威京集團主席沈慶京旗下集團事業目前股份質押比非常高，難以向銀行借錢來加碼中工股權，因此想透過旗下中工和新美齊的股份交換來反制寶佳、稀釋寶佳的股權。業界人士指出，倘若從公司治理的角度來看，上市公司中工和新美齊之間的股份交換在此時發動，到底有多少合作效益，亦或只是為了反制經營權之爭？倘若是後者，恐怕說不過去。

中工經營權之爭檯面下暗潮洶湧，寶佳機構副董事長林家宏已簽下三大民間委託書徵求通路，並且將繼續找券商助陣徵求。

其中，華建在上個月所公告的泛寶佳集團的投資名單完整而且陣容龐大，除了林家宏本人，還包括堡新投資、和築投資、佳峻投資、源通投資、毅新、和發國際投資股份有限公司、鴻憶投資、瑞城豪投資、佳峻營造、大華建設、華鑑營造等法人，以及吳佩娟、鄭斯聰、白淑貞等個人投資，據悉，這不僅是投資名單，也會是明年中工改選，寶佳集團的委託書徵求人名單。

中工 新美齊

延伸閱讀

寶佳進駐中工董事會 友人牽線 找到最有利的路

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

被催「好了沒」反手殺友！假釋犯一審判無期 檢建請續押

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

相關新聞

交換股份在經營權戰爭中不是頭一遭 新美齊能成中工的「白衣騎士」？

近日傳出中華工程要和新美齊進行股份交換，業界人士指出，所謂的「股份交換」並非指二家公司真正的合併，而是彼此持有對方一定的...

中工經營權之爭再掀波濤 中工擬找新美齊交換股份對抗寶佳加碼

中華工程（簡稱中工）經營權之爭再掀波濤。據知情人士透露，為了對抗寶佳來勢洶洶加碼中工股權，中工將與其他上市公司「股份交換...

世界先進公司獲 CDP 氣候變遷與水安全問卷最高評級

世界先進積體電路股份有限公司（5347）11日宣布，在全球非營利環保組織CDP的2025年度評比中，於氣候變遷（Clim...

華邦電獲環境揭露平台CDP評比雙A級肯定

華邦電今日在全球權威環境揭露平台CDP（Carbon Disclosure Project） 評比中，獲得「氣候變遷（C...

經濟部海外第4個貿易投資中心在華沙揭牌 預告明年台灣形象展在這城市

經濟部長龔明鑫9日至11日率團訪問波蘭，並主持華沙台灣貿易投資中心揭牌，此處是繼捷克布拉格、日本福岡，以及美國達拉斯之後...

國泰證券12月投資觀點：聚焦 AI 與電力產業抗震 日本市場、債市看俏

2025年即將進入尾聲，國泰證券觀察全球市場氛圍，隨著中美貿易緊張關係持續緩和，企業與消費市場的觀望情緒減輕，又有減稅、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。