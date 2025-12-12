交換股份在經營權戰爭中不是頭一遭 新美齊能成中工的「白衣騎士」？

近日傳出中華工程要和新美齊進行股份交換，業界人士指出，所謂的「股份交換」並非指二家公司真正的合併，而是彼此持有對方一定的股份，來進行業務合作。股份交換原本是鼓勵企業進行策略聯盟助益未來發展，但先有智冠與榮剛，現在又有中工，都是為了經營權之爭的反制，這恐怕是當初通過立法的主管機關始料未及的。

先前智冠為對抗台灣大型遊戲與金流集團網銀國際在外加碼的入主攻勢，就找到榮剛進行股份交換來稀釋榮剛股權，榮剛也在當時被視為智冠找來的「白衣騎士」。中工面臨寶佳的步步進逼，擬找新美齊進行股份交換，新美齊集團的董事長林傳捷正是大同集團林家第四代成員。

威京集團主席沈慶京旗下集團事業目前股份質押比非常高，難以向銀行借錢來加碼中工股權，因此想透過旗下中工和新美齊的股份交換來反制寶佳、稀釋寶佳的股權。業界人士指出，倘若從公司治理的角度來看，上市公司中工和新美齊之間的股份交換在此時發動，到底有多少合作效益，亦或只是為了反制經營權之爭？倘若是後者，恐怕說不過去。

中工經營權之爭檯面下暗潮洶湧，寶佳機構副董事長林家宏已簽下三大民間委託書徵求通路，並且將繼續找券商助陣徵求。

其中，華建在上個月所公告的泛寶佳集團的投資名單完整而且陣容龐大，除了林家宏本人，還包括堡新投資、和築投資、佳峻投資、源通投資、毅新、和發國際投資股份有限公司、鴻憶投資、瑞城豪投資、佳峻營造、大華建設、華鑑營造等法人，以及吳佩娟、鄭斯聰、白淑貞等個人投資，據悉，這不僅是投資名單，也會是明年中工改選，寶佳集團的委託書徵求人名單。