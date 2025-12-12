快訊

中工經營權之爭再掀波濤 中工擬找新美齊交換股份對抗寶佳加碼

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
寶佳機構副董事長林家宏（圖）上周五和中工背後的大老闆沈慶京碰面，雙方晤談2個多小時。圖/本報系資料照片
中華工程（簡稱中工）經營權之爭再掀波濤。據知情人士透露，為了對抗寶佳來勢洶洶加碼中工股權，中工將與其他上市公司「股份交換」以反制，這家公司就是大同集團林家第三代旗下的「新美齊」，雙方將透過各自發行新股的方式，彼此持有股權，用意在讓包括寶佳集團在內的其他股東股權稀釋。

寶佳目前已持股中工逾15%的股權，到底中工與新美齊之間的「股份交換」結盟，會稀釋多少寶佳在中工的持股，以及之後寶佳是否將持續加碼？已成為這場經營權之爭最新的觀戰重點。

新美齊集團的董事長林傳捷是大同集團林家第四代成員。他出生於1983年，在留學美國後，與母親溫靜如一同將新美齊集團從光電產業成功轉型為專注於精品住宅開發的建設公司。

據本報掌握的最新訊息，中華建設董事長鄭斯聰日前拜會威京集團主席沈慶京，雙方密會2小時，讓鄭斯聰獲派中工董事之後，寶佳機構副董事長也是這次加碼中工股權主事者林家宏已在上周五和中工背後的大老闆沈慶京碰面，雙方晤談2個多小時。

林家宏對沈慶京展現高度的加碼中工股權的決心，也向沈慶京表達一定能加碼到具有控制性的股權，亦已在明年的委託書之戰做好布局。沈慶京則向林家宏當場表示，自己在業界的人脈、友人很多，即使面對寶佳集團，他個人資金沒這麼多，但絕對能找到很多朋友來幫忙。

沈慶京在雙方會面中提到的「人脈、朋友」會發揮何種作用？答案揭曉，就是透過「股份交換」來進行，對象是大同集團第三代旗下的「新美齊」。

不過，中工碰到的對手是本身財力雄厚的寶佳集團，沈慶京找來新美齊當「白衣騎士」能發揮多少作用，業界不無疑問。中工的資本額153億元，但是與之交換股份的新美齊，股本卻非常小，而在股價上，目前中工的股價在13元上下，新美齊的股價則為26元上下，雙方的股價等於1比2，在股價上的落差，也使新美齊在換股時，相對於中工取得新美齊，能換到更多中工的股份。

問題在於新美齊的資本額太小。一位金融圈人士指出，新美齊的股本僅26.6億元，就算要增資發行新股也有限，甚至還有金融圈人士直言：「不要到時候寶佳連新美齊一起買下來！」這時，新美齊等於是羊入虎口，亦形同「誤入叢林的小白兔」，等於幫不上忙，甚至連大股東都換成寶佳集團。

但不論如何，威京集團現在挾董事會多數，寶佳集團在中工僅鄭斯聰一席，因此該案若近期由中工、新美齊雙雙各自向董事會提出，一定會通過，快的話甚至本月底就可看到該案提報董事會。至於何時能正式完成該股份交換的交易，就要看之後向證交所送件審查的結果，交易所的准駁，是否要求補件，都將影響後續這場交易能否在明年中的中工改選之前完成。

寶佳機構副董事長林家宏上周五和中工背後的大老闆沈慶京（圖）碰面，雙方晤談2個多小時。圖/本報系資料照片
