世界先進公司獲 CDP 氣候變遷與水安全問卷最高評級

世界先進積體電路股份有限公司（5347）11日宣布，在全球非營利環保組織CDP的2025年度評比中，於氣候變遷（Climate Change）與水安全（Water Security）兩大領域表現卓越，從全球逾2萬家受評企業中脫穎而出，榮獲雙「A」領導等級肯定，展現公司在環境治理與永續行動上的良好成果。

CDP是全球公認的重要環境資訊揭露平台，透過國際標準化問卷，協助企業檢視並提升永續管理表現。世界先進公司自2014年起自主回應CDP氣候變遷問卷，並於2022年擴及水安全議題。

今年在氣候變遷題組的16項評分構面中，世界先進公司於11項獲得最高A級評分，包括治理、風險揭露、機會揭露、依賴性與衝擊鑑別、公共政策參與與業界合作、環境政策、價值鏈議合、排放減量與低碳產品，範疇1、2排放、第三方查證以及文件品質，展現公司在氣候治理與減碳行動上的深耕成果。

在水安全題組方面，世界先進公司於11項構面中有8項獲A級肯定，涵蓋治理、風險揭露、機會揭露、依賴性與衝擊鑑別、公共政策議和與業界合作、環境政策、價值鏈議合以及經營策略，彰顯公司對水資源管理的責任與承諾。

世界先進公司自2005年起即自主展開溫室氣體排放資訊查證，並自2016年起，進一步推動產品碳足跡與水足跡盤查，2017年導入ISO 50001能源管理系統，2022年再導入ISO 46001水資源效率管理系統，為公司推動淨零轉型與落實永續目標奠定堅實基礎。

為積極落實永續願景，世界先進公司於2022年加入全球再生能源倡議組織RE100，為台灣半導體產業首家承諾於2040年全球營運據點百分之百使用再生能源的企業，亦設定淨零路徑，穩步朝2050年淨零排放目標邁進。在水資源管理方面，世界先進公司持續推動製程節水與提升用水回收，強化水資源利用效率與韌性，同時導入TCFD（氣候相關財務揭露）與TNFD（自然相關財務揭露）框架，系統化識別氣候風險與機會，將因應策略內化至日常營運，具體實踐氣候治理與調適行動。

進公司永續成果屢獲國內外多項評比與獎項肯定，除獲CDP氣候變遷與水安全雙「A」評級外，亦連續四年入選道瓊永續世界指數成分股及連續三年入選新興市場成分股，連續十三年入選MSCI全球標準指數成分股、連續十年入選富時永續指數（FTSE4Good）成分股、連續十一年名列台灣公司治理評鑑前5%上櫃公司，同時獲選TCSA台灣企業永續獎台灣十大永續典範企業，並於天下永續公民獎、GCSA全球永續獎等獎項取得佳績。