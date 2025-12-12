華邦電獲環境揭露平台CDP評比雙A級肯定

華邦電今日在全球權威環境揭露平台CDP（Carbon Disclosure Project） 評比中，獲得「氣候變遷（Climate Change）」與「水安全（Water Security）」雙A級肯定，展現華邦在環境永續、資訊揭露與氣候風險管理上的表現。

華邦電以董事會為最高治理層級，將氣候與自然風險正式納入決策核心，全面強化企業在氣候變遷下的營運韌性。同時透過ESG共學坊、論壇與技術交流深化供應鏈夥伴關係，協助推動產品碳足跡盤查、減碳效益審核與碳資訊透明化，並加入PACT以提升跨供應鏈碳資料的標準化。華邦電依循科學基礎減碳目標（SBT）設定減碳目標，亦積極引導供應商設定SBTi減量目標，強化整體供應鏈面對氣候議題的管理能力與永續競爭力。

華邦電自2025年導入UL2799 標準，作為資源循環推動的衡量工具，以系統化方式提升物料循環效率，面對國際客戶對綠色供應鏈的高度要求，亦已開發並出貨 PFAS-Free 產品及以綠電生產之產品，同時積極布局再生能源，包括陸域風電、水面型太陽能及離岸風電採購，以多元策略實現能源轉型。

華邦電表示，展望未來，將持續以創新為核心，強化碳管理、擴大再生能源使用，並與全球客戶及供應鏈夥伴共同推動低碳轉型，攜手打造更具韌性與永續的半導體產業生態系。