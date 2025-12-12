快訊

經濟部海外第4個貿易投資中心在華沙揭牌 預告明年台灣形象展在這城市

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部長龔明鑫率團訪問波蘭，宣布成立「華沙台灣貿易投資中心」並主持揭牌，明年歐洲形象展首次選在華沙舉辦。圖／經濟部提供
經濟部長龔明鑫9日至11日率團訪問波蘭，並主持華沙台灣貿易投資中心揭牌，此處是繼捷克布拉格、日本福岡，以及美國達拉斯之後，經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心，目的是為有意願到海外布局的企業，排除投資障礙、降低成本，以拓展中東歐商機。經濟部並預告，明年6月在歐洲舉辦的「台灣形象展」，首度將地點選在華沙。

經濟部表示，訪團此行會晤波蘭參議院副議長Michal Kaminski及多位跨黨派友台議員，就地緣政治、供應鏈安全、數位轉型及能源等議題交換意見，波蘭議員強調，友台小組是波蘭國會最大的團體，高度肯定台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位，並支持深化雙邊關係。

經濟部表示，明年6月下旬將在歐洲舉行「台灣形象展」並首度在波蘭華沙舉辦，這項規劃廣獲波方政要及企業界重視及支持，政府將匯聚政府及民間力量，展示台灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安及韌性城市的產業實力，促進雙方深化在策略性產業的夥伴關係。

龔明鑫在「台波企業論壇」中表示，台灣及波蘭雙方的交流自他上次來訪後已經更加緊密，波蘭可運用台灣的AI供應鏈力量，向歐盟爭取「AI 超級工廠計畫」（AI Gigafactory）；除了AI及半導體，台波雙方在無人機、電動車及綠能供應鏈等領域也深具合作潛力。

龔明鑫建議雙方大學科技研發機構可強化合作，善用「中東歐投資基金」及「波蘭國家發展基金」資源，促進雙邊經貿及產業鏈結。

另外，台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會，TEEMA）有意願在波蘭設立科技園區，龔明鑫表示，將積極協助我商進行全球布局，協助雙方企業界強化商務交流及促進供應鏈合作等方面提供協助。

龔明鑫此次訪問同時也見證「台灣無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）與「波蘭無人機商會」（PISB）簽署合作備忘錄（MOU），雙方由我國漢翔公司及波方Terra Hexen公司代表簽署。他在致詞時強調，波蘭是台灣無人機的最大出口市場，希望台波透過MoU的簽署，掌握無人機「非紅供應鏈」商機，攜手打造安全、可信賴的無人機產業生態系。

經濟部統計，截至本年10月，我國無人機出口總額達5475萬美元，較去年增加11.4倍；其中，對波蘭出口占比近4成（約2151萬美元），穩居我國最大出口市場，顯示台波無人機合作日益緊密並深具發展潛力。

