降息後股市歡騰、加密市場偏弱？專家點出長線關鍵指標

美國聯準會宣布降息一碼後，美股和台股雙雙上漲，但加密市場與股市並不同調，台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析，主因是市場獲利了結，且鮑爾的發言帶有鷹派色彩，但對加密市場而言，最大利多因素是監管層面的歷史性突破，即美國貨幣監理署（OCC）近期開放銀行進行加密貨幣的「無風險本金交易」。

降息後股市與加密市場不同調，彭云嫻表示，主因有二，一是市場典型的「預期兌現」獲利了結，降息一碼早在市場的廣泛預期之中，因此消息公布當下，出現了「利多出盡」的獲利了結賣壓，導致幣價短線沒有跟上股市的節奏；二是因為鮑爾在記者會後半段的發言，帶有鷹派色彩，明確表示目前的利率處於良好的位置，並強調不急於在1月繼續降息，一切都要等待更多數據來決定，被外界視為偏鷹發言，導致部分對利率敏感的資金選擇暫時離場觀望，這也是加密市場短線走勢較為疲軟的主因。

然而，彭云嫻認為，股市反應的是對經濟強韌、AI帶動增長的樂觀預期；而幣圈作為對流動性最敏感的資產，反應通常會有滯後性，且若失業率惡化，聯準會考慮出手干預，為市場設下一道安全網。更重要的是，聯準會提前啟動每月400億美元的短債購買計畫，是為了預防銀行體系資金吃緊而注入的實質活水，避免歷史重演2023年矽谷銀行流動性稀缺的狀況。這種基礎貨幣供給（M2）的增加，歷史上與比特幣的長線走勢高度正相關。

未來比特幣、以太幣的走勢如何？彭云嫻分析，短期來看，市場可能會經歷一段時間的區間震盪與消化，長線來看，市場正在發生的結構性改變，除了鮑爾定調「關稅通膨為一次性」及承諾「就業惡化即救市」這兩道宏觀安全網外，最大的利多來自於監管層面的歷史性突破美國貨幣監理署（OCC）近期開放銀行進行加密貨幣的「無風險本金交易」。

這項開放意味著兆級資金的入場券，過去傳統銀行受限於資本計提與合規風險，對加密資產只能「看得到吃不到」，OCC的這項綠燈讓原本停留在傳統金融體系內的兆級美元資金，有了合規、低阻力的管道可以直接流入加密市場；其次是資產屬性的去風險化，當監管機構允許銀行進行此類交易，變相是對加密貨幣資產類別的合法性背書，將大幅降低機構投資人的心理門檻。