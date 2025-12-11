停砍公教年金 12日三讀

快訊

經濟日報／ 本報綜合報導

攸關公教年金停砍的相關修正案，經過逾一個月協商冷凍期，立法院長韓國瑜昨（11）日召集朝野協商國民黨團、民眾黨團都主張年金停砍，以保障退休公務員權益；民進黨團則憂心年金會破產。朝野雙方無共識，韓國瑜裁示送交院會處理，年金停砍案最快今天院會進行二、三讀程序。

國民黨立院黨團數天前就以「研商重大議案」為由發出甲級動員令。一名國民黨立委分析，年金是國民黨本會期重中之重，因此以「最速件」處理。民進黨立院人士表示，會把握發言機會爭取民意支持。

韓國瑜召集朝野協商，討論「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法」修正草案。國民黨團版本主張自民國113年開始年金所得替代率不再逐年下降，部分藍委提案主張，年金要隨消費者物價指數調整。據了解，民眾黨團擬提出修正動議，主張今年起停砍公教年金，且當消費物價指數累計成長達5%就應調整。

朝野黨團昨天對年金停砍案展開交鋒。國民黨團書記長羅智強表示，一流人才不願到公務體系，國考報考人數從過去約30萬人跌到今年剩11萬人。主張停砍不是回到2018年水準，而是當年砍過頭，造成國家體制崩壞，所以停砍照顧公務人員權益。

民眾黨團副總召張啓楷表示，「年金不是改回來，而是停砍」，民進黨砍過頭，現在已砍公務員快三分之一退休金，很多現職公教人員陳情砍年金會衝擊現職公教人員，黨團主張今年不要繼續砍。

民進黨團總召柯建銘表示，年金曾經改革又要改回來，會造成年金提早破產，不要破壞國家制度。（記者唐筱恬、劉懿萱、蔡晉宇、鄭媁、許維寧）

國民黨 韓國瑜 朝野協商

