時代雜誌年度風雲人物 黃仁勳、蘇姿丰中選

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導

時代雜誌（Time）十一日公布二○二五年度風雲人物，輝達執行長黃仁勳和超微（ＡＭＤ）執行長蘇姿丰等ＡＩ領域重量級人物雀屏中選，在ＡＩ快速重塑社會樣貌之際凸顯這些ＡＩ「架構師」的影響力。

這群ＡＩ架構師贏得時代年度風雲人物頭銜，反映這項技術已滲入生活幾乎所有層面。時代雜誌釋出兩張雜誌封面，第一張「致敬」一九三二年拍攝的著名照片「摩天樓頂上的午餐」（Lunch atop a Skyscraper），但把照片中人物換成黃仁勳、蘇姿丰、Meta執行長祖克柏和OpenAI執行長奧特曼等人，第二張封面則是由兩座建築物形成的「ＡＩ」字樣。

時代雜誌指出，黃仁勳掌管的輝達已成為全球市值最高企業，反映該公司幾乎獨占先進晶片市場的地位，這些晶片正驅動持續改變世界的ＡＩ熱潮。

另一方面，奧特曼旗下OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT每周用戶已突破八億人。時代雜誌表示，ＡＩ不只已編寫數百萬行程式碼，還創作出在網路如病毒般流傳的歌曲，並充當實驗室科學家助手。另外，ChatGPT也促使企業重新評估策略，否則將面臨被淘汰的風險。

黃仁勳 蘇姿丰

