墨西哥擬課新關稅 經部：將持續關注

墨西哥國會通過對亞洲超過1,400項產品課徵5%至50%不等關稅，各界關切對我產業影響。根據統計，今年前11月，台灣對墨西哥出口額211億美元，年增187.3%，主要出口顯示卡、GPU、處理器控制器、印刷電路、面板、路由器等。

在美國對等關稅壓力下，台灣部分產業供應鏈轉往墨西哥，經濟部昨（11）日表示，墨國關稅措施最終施行項目及法案內容尚未公布，經濟部將持續關注。

經濟部統計，今年前11月台墨雙邊貿易總額達242億美元，台灣出口墨國211億美元，自墨國進口31億美元。

經濟部統計，台灣在墨西哥投資的電子製造服務包括：組裝AI伺服器、電動車用中控模組、筆電、網通設備等；汽車零配件則有車燈模組、方向盤動力馬達、遮陽簾、束線、塑件射出；機械則有精密模具；紡織包括縫線、成衣等。

另有電腦及週邊設備、汽車零配件、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手工藝品及玩具等進出口商。台商在墨西哥總僱用人數達7萬人。