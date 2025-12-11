國泰擬投資沃旭大彰化西南風電 投資上限339.99億元

國泰金控（2882）11日發布重訊公告，旗下國泰人壽已正式取得金管會保險局核准，將與子公司國泰電業共同進行直接投資及間接投資沃旭能源大彰化西南離岸風電案場，共以不超過339.99億元取得55％股權。國泰金控表示，該投資案是延續今年以來的既有規劃，經保險局核准後，代表監理程序完成，可正式啟動與沃旭大彰化西南的股權購買與議價程序。

國泰金控指出，國壽4月29日經董事會決議參與國內再生能源投資後，已參與沃旭能源大彰化西南離岸風電場的國內投標程序，並於8月15日取得沃旭的優先預約權，12月11日則是因取得保險局核准投資該案而進行第三次公告，可正式啟動與沃旭的議價程序，並簽署股權買賣與維運等合約文件。

國泰金控進一步說明，該投資案由旗下子公司參與直接投資與間接投資，合計共將取得55％股權，而原開發商沃旭能源則保留45％股權。直接投資方面，是由國泰電業以投資金額上限61.8億元的金額直接取得10％股權。

間接投資方面，是採用SPV（特殊目的公司）架構，由國泰人壽99%、國泰電業1％持有之子公司「國泰貳風能控股股份有限公司」收購大彰化西南控股45％的普通股與特別股、大彰化西南控股股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司兩家公司45%之股東往來債權，投資上限金額約為278.2億元，包含國壽最高不超過275億4,081萬元、國泰電業最高2.8億元。國泰集團整體投入金額不超過339.99億元，此金額為投資上限，並非最終收購股權價格。

至於投資原因，國泰金控表示，因大彰化西南離岸風電場由全球最具指標性的離岸風電開發商沃旭能源（Ørsted）主導，採工程設計、採購、施工統包（EPS）模式，不需逐一尋找合作廠商，有利於品質控管，合作夥伴皆為國際頂尖團隊，整體投資風險相對可控；其次，該離岸風電場提供電力給台電，也與台積電（2330）簽署20年購電合約，未來現金流穩定，收益率穩健且投報率佳，IRR（內部報酬率）相當具吸引力。

大彰化西南離岸風電場位於彰化外海東南方，距岸35到50公里處，預計裝置容量為631.9MW。