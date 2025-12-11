台波深化經貿合作 龔明鑫訪華沙設貿易投資中心

經濟部長龔明鑫9日至11日率團訪問波蘭，除出席台波企業論壇，也主持華沙「臺灣貿易投資中心」揭牌，強化台灣在中東歐布局；會前雙方也見證簽署無人機合作備忘錄（MOU），展現深化民主供應鏈與產業合作的共同意願。

經濟部透過新聞稿表示，台波經貿互動近年快速升溫，此次企業論壇吸引逾120名台波企業及官員與會，龔明鑫在論壇中為華沙「臺灣貿易投資中心」進行揭牌，該中心為經濟部在海外設立的第4個貿易投資中心，繼捷克布拉格、日本福岡及美國達拉斯之後，將協助台灣企業排除海外投資障礙、降低成本，並擴大在中東歐的商機。

經濟部表示，規劃於明年6月將首度在歐洲舉行「臺灣形象展」，並選定在波蘭華沙登場，預計匯集政府與企業力量，展示台灣在高科技、智慧製造、綠能永續、資安與韌性城市的產業能量，波蘭政要與產業界對此規劃均表達高度支持。

龔明鑫訪團此行拜會波蘭參議院副議長卡明斯基（ Michal Kaminski）及多位跨黨派友台議員，就供應鏈安全、地緣政治、能源與數位轉型等議題交流意見。波蘭議員強調，友台小組是波蘭國會最大的團體，並高度肯定台灣在全球科技供應鏈中的重要地位，並支持深化雙邊合作。

在產業合作方面，台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）與波蘭無人機商會（PISB）在華沙簽署MOU，台灣由漢翔公司與波蘭Terra Hexen公司代表簽署。

龔明鑫指出，波蘭是台灣無人機最大出口市場，今年前10月出口波蘭達2151萬美元，占比近4成，顯示雙方合作快速升溫。他期待藉由MOU掌握非紅供應鏈商機，共同打造可信賴的無人機產業生態系。

針對台灣區電電公會（TEEMA）表達在波蘭設立科技園區的意願，龔明鑫表示將全力協助，並鼓勵台波大學與研發機構加強鏈結，善用中東歐投資基金及波蘭國家發展基金，推動策略產業合作。

經濟部指出，台波在AI、半導體、電動車、無人機與綠能供應鏈均具有高度合作潛力，未來將持續協助企業深化交流、擴大布局。