墨國將課高關稅…恐影響我國逾200億美元出口 這些產品受創最重

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部統計指出，墨國去年為我國第12大貿易夥伴、第10大出口市場、第19大進口來源國；我國為墨國第7大貿易夥伴、第6大進口來源國。圖／本報資料照片
墨西哥國會通過對亞洲超過1,400項產品課徵5%至50%不等的關稅，各界關切對我國產業影響。根據統計，今年前十月我國對墨西哥出口達199.43億美元，較去年同期成長208.76%，我國出口至墨西哥主要項目包括顯示卡、GPU、處理器控制器、印刷電路、面板、路由器等。因在美國對等關稅壓力下，我國企業生產線轉往墨西哥，墨西哥新的經貿政策恐會影響我國企業在墨西哥布局。

經濟部統計指出，我國在墨西哥投資的電子製造服務EMS包括：組裝AI伺服器、EV用中控模組、筆電、網通設備等；汽車零配件則有車燈模組、方向盤動力馬達、遮陽簾、束線、塑膠射出；機械則有精密模具；紡織包括縫線、成衣等。另有電腦及周邊設備、汽車零配件、文具、鞋材、皮包材料、禮品、雜貨、手工藝品及玩具等進出口商。台商在墨西哥總僱用人數達7萬人。

在美國對等關稅壓力下，墨國被視為生產基地首選，隨著供應鏈轉移，推升我對墨國出口。2024年我國對墨出口79.06億美元，今年前十月199.43億美元，較去年同期成長208.76%。

台墨2024年雙邊貿易達108.65億美元，今年前十月雙邊貿易達228.97億美元，年增169.63%。

依據墨經濟部統計，我商在墨國投資計為276家，截至2025年第1季累計投資金額為20.17億美元，居環太平洋亞洲國家投資墨國第4位。

墨西哥 關稅 經濟部

