美國現役長航程垂直起降無人機 授權台灣製造

中央社／ 嘉義縣11日電

台灣彩光科技公司今天說，美國現役Penguin C Mk2.5長航程垂直起降無人機飛行距離超過1000公里，可滯空10餘小時，具AI（人工智慧）辨識能力，獲美方授權在台灣生產製造。

台灣彩光公司在嘉義縣布袋遊艇港展示無人機，無人機飛到300公尺高，透過無人機上攝影機拍攝地面並傳輸到接收站，接收站內螢幕清晰顯示地面建築、樹木、海岸與活動

台灣彩光公司代表張永朋接受媒體聯訪表示，無人機偵搜功能技術經戰場實際驗證已量產，並授權台灣製造，做到去「紅色供應鏈」，並可吸收國外技術，促進台灣無人機產業發展。

張永朋說，無人機可24小時執勤，適合台灣用於監測海岸線，確實防止偷渡客上岸，也可長時程情報、監視與偵察任務，不需跑道就可部署。

無人機展示活動有部分政府官員、無人機製造與研發業者近50人與會；張永朋希望透過引進無人機，幫助台灣國防自主與產業升級。

