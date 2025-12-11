擅長逆轉勝！併購王樺漢朱復銓獲成就獎 10年投資30件心法：資源整合

樺漢集團（6414）10年併購高達30家公司，堪稱新一代台灣併購王，樺漢科技董事長朱復銓因此榮獲2025年台灣併購金鑫獎卓越成就獎。朱復銓表示，關鍵是以「募投管合」的理念，積極做「資源整合」投資，他也透露最近成功將新加坡投資公司轉虧為盈，預告2026年仍將積極併購。

台灣併購金鑫獎10日晚間舉行頒獎典禮，朱復銓致詞表示，投資界講「募投管退」，但樺漢不是基金是實業公司，講的是「募投管合」，屬於資源整合型投資，所以投資後能創造更大收益。

樺漢積極垂直跟水平多元投資，在工業電腦界從10名外的nobody一步一腳印，成為跨國工業電腦品牌，年營收甚至超越老牌研華科技，統計從2014年上櫃、年營收50.52億元的工業電腦板卡公司，花10年完成30件投資案，投資230億元，搖身一變成為跨國工業電腦品牌製造集團，市值從20億元暴增至1,400億元，合併營收於2024年更達1,460億元。

朱復銓回憶一路併購史，他表示記憶最深刻是宣布投資Kontron及S&T時，當時被併方股價不斷下跌，外界稱樺漢是太過冒險的行動，但他依然決定做投資，隨後一年頻繁往返台灣跟德國之間，跟德國團隊討論如何把經營做好，後來算一算，一年之內竟飛行里程數超過46萬哩，但也因為做了事前溝通的動作，德國也很敬重台灣團隊，促成雙方良好的默契。

2024年樺漢併購新加坡上市公司Nera telecomunication，持股63.77%，藉此進入東南亞AI數位策略轉型業務，朱復銓表示，該公司連續虧損6年，投資後，他花了一年時間往返協助輔導，現在該公司也扭轉乾坤開始賺錢，也因為有這個案例，讓許多新加坡公司原本都朝中國大陸找合作方，現在紛紛來跟樺漢接觸。

「我們先把自己的思維建好，整合資源之後，就能創造未來的成長動力。」朱復銓表示，「資源整合」在樺漢集團是最重要的精神，目前集團有4,000位工程師，每年接單能量達50~100億元，未來會越做越大，他也透露，2026年不會停止併購行動，未來還會有好消息分享。

群創洪進揚：CatUX 買 Pioneer 是跨世紀併購

群創光電（3481）董事長暨執行長洪進揚因帶領群創透過子公司（CarUX）收購Pioneer的併購案，成功轉型為整合型智慧座艙解決方案供應商，晉身為車用Tier 1廠商，並因此榮獲「年度最具代表性併購獎」及「最佳跨國併購獎」。

洪進揚表示，該併購案花費337億元，歷時5個月完成，範圍橫跨6國，主要都是靠團隊的驚人效率，他也稱這次併購是「跨世紀」併購，原因是，Pioneer是1938年成立，代表20世紀的汽車音響影音技術公司，而CarUX是一家2019年成立，代表21世紀的智慧座艙新創。

洪進揚表示，汽車設計思維正在改變。過去139年來，汽車是為「駕駛人」設計；但在未來的自駕時代，汽車將是為「乘客」設計，車輛將演變為重要的「第三空間」，他期望結合群創的視覺技術與收購對象的音響技術，加上橫跨歐美日的生產布局，能提供更完整的服務，並帶領台灣供應商一起走向國際市場，共同打「國際盃」。