合庫金率先金融業 首場供應商大會通過ISO 14068-1碳中和查證

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

合庫（5880）為落實氣候治理，展現對淨零轉型的永續韌性與前瞻布局，於今年9月10日舉辦「第一屆合庫金控供應商大會」，順利通過ISO 14068-1碳中和國際標準查證，成為國內金融業首家以活動取得碳中和證書的金融機構，再創永續發展新里程碑。

合庫長期支持《巴黎協定》及「臺灣2050淨零排放路徑」，並接軌國際簽署「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」，除了持續降低自身營運的排放外，更積極以行動落實氣候管理與永續發展。為進一步推動「價值鏈減碳」，合庫舉辦碳中和供應商大會，以示範性行動與金融影響力，向供應商與內部單位傳達永續採購及減碳共識，並引領供應鏈邁向低碳轉型，實踐ESG與永續經營目標。

本次供應商大會依據ISO 14067產品碳足跡盤查進行活動生命周期評估，並採取多項減碳措施，包括數位邀請與報名、使用低碳場地與再生能源、選用永續材料與可重複性物品，以及整合物流以降低運輸碳排等，活動減量後的殘餘碳排放量則透過購買高品質碳權進行抵換，使整體流程符合ISO 14068-1碳中和國際標準要求。

面對全球淨零轉型浪潮，合庫將持續深化氣候治理，強化供應鏈永續管理，並整合金融資源支持企業邁向淨零轉型，未來也將攜手合作夥伴共同打造兼具環保、韌性與競爭力的產業生態圈，一同邁向淨零未來。

合庫金 減碳 活動

