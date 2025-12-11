11月全國稅收公布！台股日均成交值締新猷 證交稅330億寫單月次高

財政部今天公布11月全國賦稅收入初步統計，反映台股交易動能的證交稅實徵淨額新台幣330億元，年增46.1%，為歷年單月次高、同月新高。財政部官員說明，儘管11月大盤指數波動劇烈，成交值仍屢創新高，帶動證交稅連續4個月正成長。

財政部今天公布11月全國賦稅收入初步統計概況。11月實徵淨額2929億元，較去年同月增加167億元，為歷年同月最高，在主要稅目變動部分，以證券交易稅增加104億元、營業稅增加68億元及營利事業所得稅增加64億元較多。

財政部統計處副處長劉訓蓉說明，11月營業稅創歷年單月新高，另營所稅、綜所稅、證交稅、期貨交易稅、營業稅、印花稅也是歷年同月最高；前11月創下歷年同期新高表現者，除總稅收，還有營所稅、綜所稅、遺產稅、房屋稅、牌照稅、印花稅、娛樂稅、營利事業房地合一稅。

劉訓蓉觀察，11月股市從月初開始陸續受到人工智慧（AI）估值過高、泡沫化疑慮，以及美國聯準會（Fed）降息預期降溫等因素影響，加上外資持續賣超，大盤指數大幅震盪，從11月3日創新高之後，回落將近2000點，最後一週受惠於美國經濟數據支持降息預期、台積電加碼建廠等利多帶動，指數強勁反彈逾千點，總計全月下跌約600點，終止5月以來連續6個月的上漲紀錄。

劉訓蓉分析，雖然11月大盤指數波動劇烈，不過成交值仍屢創新高，11月上市上櫃股票日均成交值為6573億元，創歷史新高，年增52.4%、月增4.9%，呈年月雙增。

劉訓蓉說明，日均成交值大幅成長帶動11月證交稅實徵淨額330億元，創歷年單月次高，僅次於2021年7月的341億元，年增幅達46.1%；前11月實徵淨額2616億元，為歷年同期次高，僅次於2024年、呈微幅年減1.1%，主因為受美國對等關稅政策影響，前7月股市交易量能下滑。

至於營業稅方面，11月實徵淨額1164億元，創歷年單月新高，年增6.2%，劉訓蓉表示，可能是因為產業營收獲利增加，以及營業稅隱含了價格因素，規模值會隨著通膨逐步擴大。