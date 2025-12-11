快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計顯示，周轉金和備料需求加持 中小企業今年全年授信增量可望破5千億。圖／本報資料照片
金管會今日表示，截至114年10月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達10兆8202億元，較上月底增加493億元；銀行局副局長張嘉魁指出，中小企業在10月的月增量493億元，為最近十年的同期第五高的月增額。至於4822.3億元和今年全年目標值4600億元相比，前十月已超標達成，達成率104.83%。

若以今年以來的增量觀察，今年全年的中小企業放款量，應可突破5千億。張嘉魁分析，10月的中小企業授信增量，主要來自營運周轉金、貿易融資，備料與聯貸案的動撥這四大因素，就以今年單月而言，雖然9月的月增為631億，但10月的單月增額仍為今年以來的第5高。

銀行局統計顯示，今年前十月中小企業放款增加量前五大的銀行，依序為中信銀、玉山銀、北富銀、台新銀、一銀，分別增加645.49億元、547.31億元、523.33億元、425.26億元、370.97億元。

而中小企業授信餘額前五大銀行，則依序為一銀、合庫、台企銀、華銀、兆豐銀，授信餘額分別為9976.67億元、8645.90億元、8149.24億元、7789.77億元、7320.64億元。

銀行局統計也顯示，今年前十月為十年以來第五高，前四高依序為110年的7059.19億、109年的7044.15 億、113年的5002.95億、111年的4897.99億元。

