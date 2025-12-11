大陸建設針對高雄國賓飯店開發案發出聲明

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄國賓飯店熄燈將改建豪宅。記者林政鋒攝影
大陸建設11日針對高雄國賓案開發行為所提出質疑，發出聲明如下：

一、本案開發程序全程依法合規

大陸建設表示，本案自啟動以來即依規定申請並送審，所有程序均依法進行。

本案主要爭議源自東側及北側兩棟建物少數人士對景觀遮蔽之不滿，並以「並非危樓、不符危老條例」、「位處液化潛勢區不宜興建高樓」、「開發後將造成交通壅塞」等主張，試圖阻擾或拖延本案開發進程。

針對部分人士提出之訴願，高雄高等行政法院已於9月23日駁回其停止執行聲請、最高行政法院於11月6日駁回抗告；環境部並於10月3日依法駁回同一團體之訴願及停止執行申請，確認本案環評程序完整、資料透明且公民參與充分。

二、關於少數人士指稱「遭裁罰30萬元」之說明

該事件起因於高雄市政府工務局7月接獲民眾反映，指稱本案原建物後方車棚鐵皮鬆脫。當時正值颱風接連影響，為確保周遭民眾安全，本公司緊急卸除棚頂鐵皮並設置臨時安全圍籬，以降低風險。

此圍籬之架設與固定作業均依一般業界臨時圍籬標準作法辦理，目的為防止閒雜人員進入及維護場域安全，並未涉及整地、樹木遷移或建築基礎工程。

本案相關裁處涉及誤解，本公司已提出訴願，以維護公司聲譽與權益。

三、關於少數人士指稱「環評與都審資料矛盾、地盤由第二類變第三類」之澄清

依剪力波測試與鑽探報告，確認基地屬第二類地盤（普通地盤），此點亦已載明於環境部駁回少數鄰房住戶之訴願決定中，環評並無矛盾或瑕疵。

其後，本公司於都市設計審議期間，為強化周邊居民信心，基於採取更高安全標準之考量，主動以更保守之第三類地盤（軟弱地盤）條件進行大樓結構設計，並非地盤類別有「改變」，部分人士竟稱為「資料矛盾」、「前後文件不一致」，與事實不符。

四、關於少數人士指稱「危老耐震評估R值矛盾」之說明。

少數人士刻意將不同性質之評估報告混為一談，本公司深感遺憾。

109年之報告為依市府發函進行之例行建物公共安全檢查，所作的耐震能力評估檢查報告申報風險值，與111年以危老結構安全性能初評報告，所作的耐震能力報告為不同評估樓層基準。

109年評估依往例以1F為據，111年則是以真正軟弱樓層4F進行評估，評估結果為R值52.45分，超過法定標準的45分，符合危老重建申請資格。

其後高雄市政府工務局為昭公信，更委託台灣省結構工程技師公會（第三方評定機構）現勘並重新做結構耐震初評，評估結果為R值53.08分，亦明確超過法定標準，再次確認本案符合法規標準。

五、關於少數人士濫行檢舉之部分。

少數人士為阻撓本案開發，逕向地檢署提出與事實不符之檢舉及散布不實謠言，本公司對於少數人士濫用司法資源，企圖影響視聽，保留追究法律責任之權利。

