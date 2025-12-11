11月稅收2,929億元 累計3兆5,813億元、離達標剩2,206億元

財政部11日公布11月實徵淨額2,929億元、年增6.1％，累計1至11月實徵淨額3兆5,813億元，累計1至11月實徵淨額占累計分配預算數98.9％，占全年預算數94.2％，差距尚有2,206億元。

參考主要稅目變動，11月實徵淨額與上年同月比較，以證券交易稅增加104億元、營業稅增加68億元及營利事業所得稅增加64億元較多；累計1至11月實徵淨額與上年同期比較，以綜合所得稅增加418億元及營利事業所得稅增加237億元較多，但土地增值稅減少198億元、貨物稅減少145億元。

營所稅11月實徵淨額111億元，較上年同月增加64億元、增加1.3倍，主因為去年同月有大額退稅案件。累計1至11月實徵淨額1兆1,297億元，較上年同期增加2.1％，主因結算申報自繳稅款及暫繳稅款俱增，但申請延分期稅款亦增，抵銷部分增幅。

綜所稅11月實徵淨額314億元，較上年同月增加5.3％，累計1至11月實徵淨額8,298億元，較上年同期增加5.3％，均因盈餘分配及薪資所得扣繳稅款增加所致。

營業稅11月實徵淨額1,164億元，較上年同月增加6.2％，主因內需平穩；累計1至11月實徵淨額6,045億元，較上年同期減少1.2％，主因出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，惟國內消費穩定，資通及視聽產品、電子零組件、精密儀器等進口稅額增加，抵銷部分減幅。