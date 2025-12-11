童子賢：穩定幣應保守穩健看待 避免「南海泡沫」引發信任危機

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩董事長童子賢11日出席玉山科技論壇談穩定幣看法。圖／記者王郁倫攝影
台版穩定幣發行在即，和碩（4938）董事長童子賢認為應穩健看待。他11日表示，1944年布列頓森林體系將美元與黃金掛鉤，但後來經濟快速發展，1971年拋棄金本位制；虛擬貨幣去中心化，跟政府希望強力監管背道而馳，在現實地緣政治下充滿矛盾性。

台灣《虛擬資產管理法》（VASP法）最快於2026年上路，朝野期望推動2026年推台版穩定幣，童子賢習慣以古鑑今，他11日出席玉山科技論壇表示，歷史上許多最初為解決問題的措施，後來反而產生很多危機或風險，比方1720年南海泡沫事件。

他指出，美國總統川普因財政壓力，為處理國債，似乎就弄一個很偉大的標的（穩定幣），就如南海泡沫事件一樣，稱英國當時開銷大國債多，就稱南海有無窮財富，要把國債跟財富掛勾，讓外界不憂慮債務，但幾年後大家去兌換就發生擠兌風危機，進而泡沫化，最初想帶來穩定效果，但最糟糕的反而是後來引發「信任危機」，衝擊國與國及對金融體系的債信，進而摧毀人民的信賴感。

他也舉美元當初跟黃金掛勾，是為追求穩定，以黃金為擔保，但後來1971年美國尼克森總統時期國債飆升，加上經濟體持續成長，也開始認為黃金礙手礙腳，因為不夠用，因此最後就拋棄金本位制，從此美元如脫韁野馬。

童子賢表示，區塊鏈的好處是去中心化，但他也反問，去中心化是全世界各國都歡迎的嗎？他表示，很多國家中央政府都想收攏權力，讓政府控管更有力，但去中心化「就是跟政府對著幹」，他解釋，數位科技有利於政府中央集權，因為資訊可以瞬間集中到政府手中，可以是很可怕的力量。

因此，當前要用數位科技做發展去中心化虛擬貨幣，預期會遇到很多矛盾，他舉一些大型經濟體，就不願意往此方向走，比方印度、俄羅斯或中國大陸。其次，大家不要只看方便的一面，去中心化背後其實也有很多風險，他解釋，金融跟醫療一樣不能純粹追求高效率，也需要高度監管風險，才能在安穩的制度下發揮高品質效率。

他表示，若企業使用穩定幣進行跨國支付，可能在越南、泰國可行，但資金一旦要匯入印度或中國大陸就會被擋下，因為這些政府需要審查資金流向。相較之下，美元雖屬傳統貨幣，但在全球（包含大陸）的流通性與接受度反而沒有阻礙，去中心化虛擬貨幣跟部分國家想要的強力監管顯然是背道而馳。

