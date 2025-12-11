勞動部前進校園 談職場霸凌防治、保障勞動權益

勞動部洪申翰部長11日赴雲林縣麥寮高中，與500多名師生共同觀賞今年的「深植勞動概念-校園巡迴列車」最終場活動，這是為高中生量身訂做的勞動意識舞台劇《打工完全攻略》，劇中傳達打工勞動權益與職場安全觀念，也在輕鬆有趣的氛圍中深植學生心中。

勞動部自2016年起於全國國中小及高中職校園推動巡迴列車話劇表演活動，截至目前已走入超過589所學校，累計超過20萬名師生觀賞，廣受歡迎，學生在觀看後普遍能對勞動權益有更明確、具體的認識。

洪申翰致詞時，分享自己在高中時期的打工經驗和心情，當時很希望多一點的收入，多一點零用錢，可以買一些球鞋和想要買的東西。他認為，打工除了能增加收入，也可以增加社會經驗，了解外面的世界長什麼樣子，但最重要的是要把自己的權益給顧好，不能被剝削，不要涉及到危險。

立委劉建國也和同學分享，《職業安全衛生法》關於加強工安及職場霸凌防治專章，在本月初於立法院三讀通過，希望能夠為台灣勞工的職場安全多一分保障，也期望勞動部能做好勞動教育宣導，讓年輕世代的勞工朋友充分了解。

勞動部表示，部分高中職學生已有開始打工的經驗，或者畢業後便直接進入職場，但由於日常理解勞動權益機會較少，往往對自身權益不甚瞭解。

因此，勞動部希望學生能於在學期間即建立基本勞權意識，特別為高中生量身設計融合歌唱與舞蹈的勞動舞台劇，讓學生在欣賞活潑有趣的劇場演出時，自然而然理解到正確的勞動知識。

勞動部說明，舞台劇中特別融入重要議題，例如職場霸凌防治、拒絕職場性騷擾、勞動契約簽訂注意事項、鼓勵勞工組織工會、加入工會、談團體協約、加班工時規範、投保勞健保等劇情，提醒同避免遭求職詐騙以及注意職場安全。盼透過戲劇演出，學生對勞動權益要有正確的認知。

戲劇中也提到2026年最低工資調升至2萬9,500元，時薪調升至196元，提醒學生如果去打工，也要注意雇主給薪是否有符合最低工資的要求。出席學生非常地認真觀賞舞台劇的演出，在有獎徵答環節更踴躍搶答勞動相關問題，現場反應相當熱烈，為今年校園巡迴列車劃下完美的一幕。

勞動部表示，今年舞台劇進入小學表演，例如到南投縣山林圍繞的小學演出，小學生從觀賞中體會到《小兔踏踏上學去》舞台劇所傳遞的職業不分貴賤的意義，各校觀賞表演的師生均給予正面回饋，演員感受到學生的肯定也演出得更加賣力。融入勞權意識的舞台劇，對學生的確有相當大的助益。

勞動部認為，國民勞動意識應從小扎根，期盼學校師生在觀賞勞動教育舞台劇，於歡樂、輕鬆的氛圍中理解正確的勞動觀念，並將舞台劇中傳遞的勞動價值與家人分享，促進全民勞權知能的提升，保障勞工工作權益。

商品推薦