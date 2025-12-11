政院通過衛福部組織法修正草案 新設國家醫療科技評估中心

為因應社會變遷與家庭結構轉變，行政院會11日通過「衛生福利部組織調整暨組織法修正案」，將將立「兒少及家庭支持署」守護兒少健康成長，同時整併長照、社會發展業務，此外也將增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，促進新藥、新醫療科技的決策效率與執行能力。

根據衛福部組織調整草案內容指出，成立「兒少及家庭支持署」專責機關是一大重點，整合兒少健康與福利業務，涵蓋預防保健、早期療育，到托嬰托育、福利與保護等，建立完整的兒少支持體系，並強化家庭支持功能與韌性。

另隨著超高齡社會來臨，為了精進照顧服務，設立「長期照顧及社會發展署」，並整合長者、身心障礙者的權益及福利，優化不同失能需求的服務，並與醫療接軌，提升民眾的便利性。同時促進婦女發展與權益，進而提升整體社會韌性與永續發展的能力。

此外，增設「國家醫療科技評估中心」行政法人，因應未來新興科技、新藥之精準給付收載需求大增，須提升醫療科技評估執行單位之量能、品質及人才培育，醫療科技業務評估可透過低度公權力行使執行，強化經營責任及成本效益，並且將成立行政法人可彈性招聘各領域人才，提升醫療科技評估專業性。

另新設國家中醫藥研究所轉成「國家中醫研究院」行政法人，主要是國家中醫藥研究行為行政機構，人員薪資編列無法與高科技人員或研究法人的薪資相比，攬才困難，再加上中醫藥研究所涉公權力行使程度低，可改制為行政法人，並加強中醫藥產業合作，提升用人彈性。

衛福部長石崇良說明，國家醫療科技評估中心在國際上也是許多國家都有設置，例如英國、加拿大、法國、澳洲等，他們存在的目的就是在新藥或新興醫療科技出現時，去做相關的經濟評估，尤其是在有全民健保的國家之中，更是可以協助健保做更客觀、有科學證據的評估，決定是否要納入健保給付。因此在財務上也能把關，而不是廠商喊價就算。以英國為例，英國的評估會算出合理價格，像是要達到成本效益，價格可能要降到多少，這也能協助健保談價。

針對此次新增的兩個行政法人單位，衛福部說明，「國家醫療科技評估中心」最終還是希望藉由財務與人事彈性，吸引專業人才，促進新藥、新醫療科技產品的決策效率與執行能力，加速民眾取得最新治療，減輕疾病負擔；而國家中醫研究院，則是藉由財務與人事彈性，招攬資深醫師及高科技研究人才，發展中醫藥實證醫學與產學合作。

政府期望為國人提供從出生至終老的全方位健康福祉保障，實現「健康台灣」的願景，呼籲全國各界共同支持。

商品推薦