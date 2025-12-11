百達：新興市場受惠於 AI 供應鏈 資金外溢與美元走弱

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2025年風險資產表現出色。展望2026年，法人指出，在人工智慧（AI）投資循環延續與供應鏈資本支出外溢的帶動下，全球股市在2026年有望維持正報酬，新興市場資產尤其看多。

瑞士百達資產管理指出，未來一年，全球經濟將處於某種程度的「甜蜜點」，可能反映在股市。百達（2236）預估2026年MSCI全球股市報酬率約5%，全球國內生產毛額（GDP）增速將達2.6%，大致與長期經濟成長率吻合，將有助於抑制通貨膨脹壓力

百達表示，約85%的央行在政策上採取寬鬆立場，民間部門的放款也在逐步增加。經濟穩健成長，加上流動性帶動，為風險資產提供有力的支撐。不過，要注意的是，雖然利率將進一步下降，但貨幣寬鬆的步伐將放緩，這代表投資人在2026年受惠於流動性的程度可能低於2025年。此外，美國經濟表現可能落後於其他主要經濟體。

百達預估，美國GDP成長率將從2025年的1.8%下降至2026年的1.5%，低於潛在水準，通膨率則將從2.9%上升至3.3%，直至下半年才會回落。考量到美國在全球市場中的重要性，這可能對股市形成一定的壓力。

百達指出，成熟市場公債殖利率可能在通膨與財政赤字壓力下小幅走高，美元則因為利差收斂與政策不確定性而持續偏弱，促使資金重新評估股、債與匯市的整體配置。相形之下，新興市場不僅受惠於科技需求與美元走弱，且當地資本市場成熟與基本面改善，預計將成為表現最亮眼的資產類別。

