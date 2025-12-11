居住政策穩健推動 賴總統：多元方式含包租代管、興建社宅

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統11日接見第27屆國家建築金質獎、第22屆國家品牌玉山獎得獎代表。他表示，居住政策繼續穩健推動中，除了透過多元方式推動社會住宅，以及包租代管，穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計，納入社宅的興建規劃。

賴總統致詞表示，今年的國家建築金質獎得獎作品中，可以看見台灣在建築技術、工法與美學不斷進步，尤其許多作品都納入安全、節能與永續發展的建築理念，展現面對全球氣候變遷，以及淨零轉型的決心。

而在國家品牌玉山獎方面，他提到，得獎企業橫跨生技、金融、製造、以及服務等領域。各位的多元創新與高品質，讓「台灣製造」，成為國際市場上值得信賴的標誌，也展現出台灣企業的前瞻性，以及龐大的競爭力。

賴總統說，各位的努力，無論是以創新工法打造永續建築、透過都更和危老重建提升城市韌性，或是在各領域讓「台灣品牌」在國際發光，都是推動台灣前進的重要力量。面對新時代的挑戰，也面對新的各種情勢的變化，企業的創新能力、品牌價值、以及與時俱進，是台灣提升競爭力的關鍵。

賴總統重申，面對全球AI變革，政府積極推動「AI新十大建設」，將投入超過千億元的預算，涵蓋擴大智慧應用、完善基礎建施，以及研發關鍵技術三大面向，更要發展量子電腦、矽光子、機器人等前瞻技術，為AI時代全球科技發展，展開布局。

經濟部也成立了「產業競爭力輔導團」，協助產業導入AI應用，並且搭配人才培訓，要讓台灣的百工百業，在AI世代持續保有關鍵競爭力。

賴總統表示，針對社會所關心的都市更新與危老重建，基於社會照顧的需求，居住政策也會繼續穩健的推動當中。

他指出，除了透過多元方式推動社會住宅，以及包租代管，穩定增加供給，也會改善居住品質，並且將節能、減碳等設計，納入社宅的興建規劃。期待透過政府和民間的共同合作，帶給國人更安全、更宜居的生活環境。

賴總統說，未來政府會繼續推動各項政策，做企業最強而有力的後盾，讓「台灣品牌」更加耀眼，讓台灣持續進步發展，也請大家繼續提供政府寶貴的建言，一起打造更有競爭力的台灣。

此外，副總統蕭美琴今於具有歷史意義的台北賓館接待「第33屆建築金石獎」得獎代表。她表示，建築金石獎創立30多年來，以品質、品牌、品位三大核心價值為目標，確保建築安全、融入社會信任及責任，並結合現代美學與綠建築理念推動淨零碳排。

蕭美琴說，政府近期積極推動社會住宅、青年包租代管等居住正義相關政策，期盼打造符合不同社群需求的住宅環境。除了居家品質外，國人對公共生活以及公共建設品質也越來越重視，包括產業轉型的舊工廠再造、大型演唱會公共空間、社區周邊公園以及其他公共設施等，都是提升臺灣人民整體生活品質、永續、安全的重要關鍵。

