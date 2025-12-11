核二、三擬重啟 立委：再運轉計畫應檢附環評資料

經濟部今年11月27日核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三再運轉計畫估明年3月送核能安全委員會，核安會主委陳明真今鬆口，核三2028年有機會重啟。立委表示，核安會應在「核子反應器設施管制法」子法中，要求再運轉計畫應檢附環評資料，核安會回應，非輻射的環境保護會再和環境部討論。

據經濟部先前評估，核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但發電系統停機超過2年，功能需再確認，初判仍具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判也具再運轉條件。

根據現行「環境影響評估法」和「核子反應器設施管制法」規定，核電廠延役或重啟僅需通過「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」的嚴格審查，包含老化評估、安全分析等，並由核安會核可，因此無須環評。

立法院教育及文化委員會今邀請核安會委陳明真列席報告業務概況，並備質詢。

立委張雅琳質詢時表示，是否環評要由環境部來認定，環境部先前也表示如果核電要重啟，要有政策環評也沒問題，然而政策環評只是意見徵詢的性質，核安會有責任於「核管法」的子法中要求，核電廠再運轉應明確規範檢附環評相關資料。

陳明真表示，核能安全管制組長高彬表示，核安會針對輻射與工作人員相關審查已經在子法中有所規範，非輻射的環境保護會再和環境部協商討論。

立委葉元之認為，興達火力發電廠說延役就延役，但也沒人說要政策環評，但為何核電就要？顯然有人刻意要卡核電延役，行政院長卓榮泰說最快2028年可以再運轉，明年3月會將再運轉計畫送核安會審查，等於最快2027年9月就能核定再運轉計畫，而依法再運轉計畫執行完成後，經營者應提出執行結果報告。

核安管制組長高彬表示，再運轉計畫主要是將電廠設備恢復，依法台電須先完成整體性老化評估及老化管理報告，預計2027年6月或9月才會將報告送到核安會審查，如果相關文件完備，預計2028年下半年較有可能再運轉。

另針對環境部長彭啓明昨指出，核電重啟依「環評法」規定無須環評，但希望核安會能擔負更多責任，環境部也會從環境角度上，督促核安會將相關環境保護的因素納入審查。

立委羅廷瑋表示，核安會是核安重要的審查機關，經濟部和行政院在沒有和核安會討論下，直接對外放出核電重啟的風聲，其實相當不妥，而彭啓明點名核安會要承擔更多責任，這在行政體系下確實罕見。